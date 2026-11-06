民主黨勝選引發AI監管疑慮 那指單日市值蒸發82兆元

美國民主黨期中選舉大勝，引發市場對人工智慧（AI）監管可能趨嚴的擔憂。那斯達克綜合指數5日重挫5.5%，創2025年4月「解放日」以來最大單日跌幅。其中那斯達克100指數暴跌6.4%，單日市值蒸發2.5兆美元（約新台幣82兆元）。

法新社報導，投資人擔心民主黨期中選舉大勝，可能阻礙AI基礎設施擴張，並使融資能力早已受到高利率及金融環境緊縮限制的小型企業面臨更嚴峻的考驗。

AI概念股連續第2天挫跌，也是那斯達克綜合指數自10月中以來，第5次單日跌點超過500點。之前表現強勢的AI概念股，過去幾週已面臨外界越來越多的審視。

瓊斯交易公司（JonesTrading）首席市場策略師歐洛克（Michael O'Rourke）指出：「這次選舉的重大結果，尤其是民主黨贏得許多州長選舉，意味著資料中心建設放緩將成為持續受到關注的關鍵議題。」

那斯達克綜合指數較10月6日創下的收盤歷史新高回落近12%，目前已進入修正區間。一般而言，指數從近期高點下跌10%，即被視為進入修正區間。

部分市場分析師關注這波大跌是否會影響Anthropic預計今年秋季推出的首次公開發行（IPO）時程；若IPO延宕，恐進一步影響市場情緒。

分析師與投資組合經理人指出，半導體及AI基礎設施等先前熱門領域出現跌勢並不令人意外，原因包括許多相關個股先前漲幅龐大，以及自夏末美國利率攀升以來，市場一直擔憂Nebius、CoreWeave等新型雲端公司的融資能力。

晶片與新型雲端類股跌幅最為顯著，反映市場擔憂價值數十億美元的資料中心建設計畫可能延宕。費城半導體指數狂瀉12%，觸及半年多來最低水準。AI晶片大廠輝達（Nvidia）重挫9%，超微（Advanced MicroDevices）也重摔17%。

而被視為華爾街股市恐慌指標、反映市場預期價格波動程度的VIX指數，5日則是創下2024年12月以來最大單日升幅。