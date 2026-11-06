特斯拉挺Cybercab！德州廠將減產Cybertruck 未說明是否全面停產

美國電動車業龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今天說，特斯拉為配合旗下自動駕駛計程車Cybercab增產，計劃明年年中左右逐步縮減旗下皮卡車Cybertruck在德州超級工廠的產量。

路透社報導，Cybertruck自從2023年推出後，面臨市場關注度難以持續難題，儘管馬斯克（Elon Musk）將其宣傳為可與福特（Ford）等傳統車廠推出的皮卡車較量的未來感車款。

Cybertruck還爆發數次召回及品質管制問題，特斯拉已一再調整其售價。

Cybercab則是馬斯克的自動駕駛電動計程車計畫核心。特斯拉有意建構這類計程車網絡，並以這款車為營運主力。

馬斯克今天在他的社群媒體平台X發文宣布上述產量調整消息，但未說明Cybertruck是否將轉移至其他廠生產，或是將全面停產。