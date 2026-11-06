破6萬大關…日股收盤全面性暴跌3643點 創史上第3大跌點

美股隔夜大跌，亞洲券商和避險基金經理人周五一早就接到心急如焚客戶的電話。投資人擔心，人工智慧（AI）相關持股的賣壓還沒完。從台灣到香港，都有高資產客戶因槓桿交易虧損，被要求補繳保證金。香港有些客戶買了結構型票券，股價一跌，仍得按約定價格買進股票，一接手就可能賠上一大筆。

2026-11-06 14:53