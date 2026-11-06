聽新聞
0:00 / 0:00
破6萬大關…日股收盤全面性暴跌3643點 創史上第3大跌點
日本東京股市今天出現全面性暴跌，日經平均指數終場收在57434.77點，較前一交易日大跌3643.13點，跌幅達5.96%，創下史上第3大單日下跌點數紀錄，也是約半年來首度收盤跌破6萬點大關。
受到美國科技股重挫影響，日經指數今天開盤後跌幅持續擴大，盤中一度跌至5萬6000多點。東京證券交易所Prime市場高達98%的個股下跌。
這波股市暴跌主要受到美國民主黨在期中選舉大勝影響，市場擔憂未來AI資料中心建設可能面臨更嚴格的監管，導致相關投資需求放緩，引發AI及半導體類股遭到大舉拋售。
其中，日本半導體設備大廠愛德萬測試、軟銀集團及鎧俠控股等股價均大幅下挫，光纖大廠藤倉盤中跌幅更一度達到20%。
這波賣壓也蔓延至亞洲其他市場，南韓股市盤中暴跌超過8%，一度觸發熔斷機制，台灣股市同樣重挫，呈現全球股市同步下跌的局面。
面對股市劇烈震盪，日本首相高市早苗表示，目前難以預測這波跌勢只是暫時現象，還是會持續一段時間，政府將密切關注市場動向。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。