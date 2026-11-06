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破6萬大關…日股收盤全面性暴跌3643點 創史上第3大跌點

中央社／ 東京6日專電
日經平均指數終場收在57434.77點，較前一交易日大跌3643.13點，跌幅達5.96%，創下史上第3大單日下跌點數紀錄，也是約半年來首度收盤跌破6萬點大關。 歐新社
日經平均指數終場收在57434.77點，較前一交易日大跌3643.13點，跌幅達5.96%，創下史上第3大單日下跌點數紀錄，也是約半年來首度收盤跌破6萬點大關。 歐新社

日本東京股市今天出現全面性暴跌，日經平均指數終場收在57434.77點，較前一交易日大跌3643.13點，跌幅達5.96%，創下史上第3大單日下跌點數紀錄，也是約半年來首度收盤跌破6萬點大關。

受到美國科技股重挫影響，日經指數今天開盤後跌幅持續擴大，盤中一度跌至5萬6000多點。東京證券交易所Prime市場高達98%的個股下跌。

這波股市暴跌主要受到美國民主黨在期中選舉大勝影響，市場擔憂未來AI資料中心建設可能面臨更嚴格的監管，導致相關投資需求放緩，引發AI及半導體類股遭到大舉拋售。

其中，日本半導體設備大廠愛德萬測試、軟銀集團及鎧俠控股等股價均大幅下挫，光纖大廠藤倉盤中跌幅更一度達到20%。

這波賣壓也蔓延至亞洲其他市場，南韓股市盤中暴跌超過8%，一度觸發熔斷機制，台灣股市同樣重挫，呈現全球股市同步下跌的局面。

面對股市劇烈震盪，日本首相高市早苗表示，目前難以預測這波跌勢只是暫時現象，還是會持續一段時間，政府將密切關注市場動向。

日股 東京 日經 指數 半導體 台股 韓股 日本

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