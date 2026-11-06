日股狂瀉「血流成河」！AI泡沫疑慮引爆賣壓 一度暴跌超過4300點

日本股市今天出現恐慌性賣壓，日經平均指數盤中一度暴跌超過4300點，跌破5萬7000點，創下約半年來首度跌破6萬點大關的紀錄。社群媒體上「股市暴跌」登上熱門話題，不少日本網友哀號「血流成河」。

面對股市暴跌，日本首相高市早苗在國會接受質詢時坦言，「這波跌勢究竟會只是暫時性的，還是將持續一段時間，目前都無法預測。」高市也坦言，這波股市下跌以人工智慧（AI）及半導體相關類股最為明顯，相關股票確實出現相當大的跌幅。

她表示，日本政府將密切關注市場動向，不過股價終究由市場決定，因此不會特別發表評論。

集英社報導，這波股市暴跌的直接導火線來自美國。美股5日全面重挫，以科技股為主的那斯達克指數下跌5.52%，標準普爾500指數下跌4.36%，道瓊工業指數也下挫3.44%。

其中，費城半導體指數更暴跌超過12%，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）下跌逾9%，超微（AMD）則重挫超過17%，顯示過去支撐美股上漲的AI概念股，正面臨投資人大舉撤出資金。

美股賣壓也迅速蔓延至亞洲。日本半導體設備大廠愛德萬測試、東京威力科創，以及積極布局AI投資的軟銀集團，股價紛紛遭到拋售。韓國綜合股價指數KOSPI也暴跌超過8%，甚至觸發暫停交易的熔斷機制，顯示全球市場正同步重新評估AI相關企業的投資價值。

值得注意的是，日本股市原本的跌勢主要集中在AI相關類股。日經平均指數昨天下跌1.79%，但反映日本整體股市表現的東證股價指數TOPIX反而上漲1.16%，東京證交所Prime市場更有超過7成個股收紅，顯示當時並非全面性股災。

然而到了今天，賣壓已擴散至其他產業，市場開始擔憂，AI類股修正可能演變成更廣泛的股市下跌。

市場分析指出，這波跌勢背後的核心問題，是投資人開始質疑AI產業龐大資本支出的獲利能力。

近年來，美國大型科技企業投入巨額資金興建資料中心、採購高效能晶片，帶動半導體及相關設備需求暴增，也推升AI概念股股價。不過，隨著投資規模持續擴大，市場開始擔憂，這些支出究竟何時能轉化為實際獲利，一旦AI需求成長不如預期，過去被高度期待的企業估值就可能面臨大幅修正。

除了AI投資過熱疑慮，美國的期中選舉也為市場增添不確定性。民主黨在選舉中奪回國會參眾兩院多數席次，並在州長選舉取得進展。

市場擔憂，民主黨勢力擴大後，可能推動更嚴格的AI資料中心監管政策。由於大型資料中心耗費大量電力及水資源，美國部分地區已因電價上漲、環境衝擊及噪音問題，出現反對興建資料中心的聲浪。德州更由主張停止新建資料中心的民主黨候選人贏得州長選舉，進一步引發投資人對未來AI基礎建設可能受到限制的疑慮。

儘管相關監管措施尚未確定，但如果資料中心建設進度放緩，恐將連帶影響半導體、電力設備及相關供應鏈的需求，成為市場提前反映的風險。