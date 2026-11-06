「能跑就跑！」AI股賣壓席捲日韓台 台港大戶遭追繳保證金

美股隔夜大跌，亞洲券商和避險基金經理人周五一早就接到心急如焚客戶的電話。投資人擔心，人工智慧（AI）相關持股的賣壓還沒完。從台灣到香港，都有高資產客戶因槓桿交易虧損，被要求補繳保證金。香港有些客戶買了結構型票券，股價一跌，仍得按約定價格買進股票，一接手就可能賠上一大筆。

那斯達克100指數周四大跌，市值蒸發2.3兆美元，創單日紀錄。賣壓周五延燒至亞洲，MSCI亞太指數一度大跌5.3%，南韓Kospi指數一度崩跌8.8%，觸發熔斷機制，終場大跌6.1%；日經225指數大跌6.4%，台灣加權股價指數收盤跌1,873.08點，跌幅4.5%，收在4萬點之下。

「自網路泡沫以來，我見過的行情，很少有這麼極端的。」Eagle's View Capital Management旗下日本可轉債套利基金經理人麥奎爾（Chris McGuire）說。他1991年開始在芝加哥期貨交易所（CBOT）交易選擇權。他說，投資人似乎都集中持有同一批股票或類股，如今同時撤出，形成多年少見的單邊頹勢。

這波劇烈震盪已讓避險基金業普遍蒙受損失，ExodusPoint Capital Management和Millennium Management等大型業者也受到波及。不過，也有基金從震盪中獲利。麥奎爾估計，他管理的基金本月迄今獲利至少約2.5%。

亞洲避險基金整體表現仍不佳。知情人士說，總部設在香港的避險基金Aspex在上月科技股跌勢中虧損16%。Valliance Asset Management在給投資人的報告中表示，旗下多空策略主基金10月下跌6.7%。招商期貨的報告則指出，大陸只做多的量化策略10月虧損逾10%，吐回今年全部漲幅。

高盛的避險基金經紀部門估計，專做亞洲股票選股的基金上月平均虧損9.4%，今年來報酬率降至14%。以中國大陸為主要投資市場的基金10月下跌11%，今年來報酬率降至16%。

民主黨拿下美國國會兩院後，投資人擔心AI監管收緊、資料中心建設放慢，紛紛拋售科技股。在美國，Rob Pohly掌管的Samlyn Capital已減碼全球金融股以外幾乎所有類股，並開始裁撤資深分析師。專注AI投資的避險基金Value Aligned Research Advisors上月則虧損33%。

香港一名券商人士說，散戶從夜間就不斷打電話詢問，員工得加班安撫客戶，商量如何控管風險。他說，給客戶的建議只有一個，就是「能跑就跑」，使用融資的客戶則應先降低槓桿。他也說，他的公司幾周前已開始力勸客戶增加科技股槓桿部位的擔保品，因此大規模斷頭的風險已稍微降低。

三井住友信託資產管理東京首席策略師上野裕之說：「到處都有人問我們AI股為什麼大跌。券商客戶也很難向自己的客戶解釋當下的情況。」他說，短線投資人可以迅速因應，大型機構基金卻沒那麼容易調整。

對亞洲很多投資人來說，當前最想知道的是，這波頹勢還會走多遠。市場流動性還沒退去，信心卻先沒了。交易者試著找出股價可能在哪裡止跌，肯斷言已經見底的人寥寥無幾。

T&D資產管理首席策略師兼基金經理人浪岡宏說：「從我們早上的會議聽來，我覺得市場有些失去理性。還不到全面恐慌的地步，但投資人很難看到上漲的空間。」

市場人士也指出，股價跌破關鍵技術水準後，選擇權相關交易進一步放大了波動。為避險基金提供顧問服務的香港獨立分析師Travis Lundy認為，這波跌勢更像是投資人被迫平倉。他說，部分基金10月表現不佳，似乎引發11月初的平倉賣壓，隨後又引出更多賣盤。