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疫情入市世代面臨抄底考驗：散戶該揀便宜還是等落底？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股重挫，散戶有人興奮揀便宜，也有人擔心跌勢未完、選擇觀望。圖為紐約證交所交易員緊盯螢幕報價。（法新社）
美股重挫，散戶有人興奮揀便宜，也有人擔心跌勢未完、選擇觀望。圖為紐約證交所交易員緊盯螢幕報價。（法新社）

美股一片慘綠，有人擔心還沒跌完、不敢承接，但也有人興奮揀便宜。

MarketWatch報導，周四美股重挫，散戶整體大舉賣出個股。根據Vanda Research，當天淨賣出金額達2.57億美元，創2020年3月以來第三高紀錄。

Vanda全球市場策略師帕特爾（Viraj Patel）指出，平常股市下跌，散戶會逢低買進，但這次，個股買盤卻幾乎消失。機構買家退場之際，散戶與依模型操作的系統性基金又積極賣出，這種資金流向通常只有市場承受嚴重壓力時才會出現。

但27歲的金融顧問內容平台Exhibit A創辦人徹米納羅（Matt Cerminaro）仍選擇進場，當天大買追蹤那斯達克100指數的QQQ ETF。

他說，看到股票大跌有「立即逢低買進的衝動」，「雖然煎熬，但也覺得興奮」。他猜想，許多年輕投資人，尤其是千禧世代和Z世代，很可能也在做同樣的事。「我們許多人都記得，2020年3月中旬買進股票，三周後醒來，看到帳戶上漲25%是什麼感覺」。

21歲的阿肯色大學學生韋納（Blake Werner）沒急著進場。他認為，新當選官員對AI的言論，引發相關股票重挫，拋售恐怕還沒結束，打算下周初再找買點進場。

36歲的軟體品質保證工程師馬特雷克（Christopher Matlack）則在幾個月前減了碼，目前保持觀望。

住紐約州的店經理兼散戶投資人魯德（Wesley Ruede）不認為「AI交易終結」。他說，市場只是開始重新評估AI轉型的實際成本、部分基建投資中的資金循環程度，以及興建實體設施可能面臨多大的政治阻力。他目前不買也不賣。

Reddit子版r/WallStreetBets顯示出散戶情緒明顯分歧。有人猜測周四是買進買權的好時機，押注市場迅速反彈，也有人悲觀表示：「泡沫甚至還沒有破，這只是開胃菜。」

散戶 疫情 抄底

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