快訊

新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

高市「台灣有事」發言滿1年！日本重申對台立場未變 拒答是否撤回

郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

聽新聞
0:00 / 0:00

回應減稅配套措施 日相高市：補助對象預計涵蓋至少3成勞工

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本首相高市早苗今天出席眾議院財務金融委員會，就與消費稅降至1%同步推動、以中低所得者為對象的「就業者負擔減輕支援金」，表示發放對象將朝至少涵蓋現役勞工3成的方向研議。

日本放送協會（NHK）、富士新聞網（FNN）報導，食品消費稅減稅相關法案是本屆國會最大焦點，眾院財務金融委員會今天審議該法案，高市也出席。

質詢中，公明黨代表岡本三成對與減稅同步導入、依所得發放的支援金提出質疑。政府先前參考外國案例，說明約3成勞工、約2000萬人可作為發放對象規模的參考。岡本表示：「消費稅適用對象是全體1億2300萬國民，2000萬人實在太少，希望政府朝讓更多勞工能獲得支援的方向研議。」

高市回應：「目前尚未決定對象範圍。發放對象占現役勞工的比例，將朝至少與其他國家相當的3成，甚至更高的方向研議。」

至於年收入門檻與人數，高市再次強調僅供參考，並說明根據給與實態統計調查粗估，年收入約100萬至350萬日圓的所得階層約有2000萬人。

她表示，知道國會審議中有意見認為350萬日圓的上限對中低所得者而言太低，並稱：「並非已經定下350萬日圓這個金額，而是考慮再放寬一些。」政府則表示，正式的發放對象與條件，將根據最新數據詳細審查後決定。

另一方面，國民民主黨提出對案，內容包括結合住民稅減稅與發放給付以減輕負擔。高市對此表示，若要調高個人住民稅的基礎扣除額，須先整理幾項課題，包括如何看待住民稅作為地方社會「會費」的性質、對地方財政的影響，以及永久性財源等。

減稅 勞工 高市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

經濟成長率增加、股市上漲 賴總統：稅收增加決定回饋人民

泰國修30年社保老法 延長投保至65歲應對超高齡社會

高市「台灣有事」答詢將滿週年 日官房長官重申對台立場不變

民主黨掌握美國會大局 經長：預期台美關稅政策與合作不變

相關新聞

「能跑就跑！」AI股賣壓席捲日韓台 台港大戶遭追繳保證金

美股隔夜大跌，亞洲券商和避險基金經理人周五一早就接到心急如焚客戶的電話。投資人擔心，人工智慧（AI）相關持股的賣壓還沒完。從台灣到香港，都有高資產客戶因槓桿交易虧損，被要求補繳保證金。香港有些客戶買了結構型票券，股價一跌，仍得按約定價格買進股票，一接手就可能賠上一大筆。

疫情入市世代面臨抄底考驗：散戶該揀便宜還是等落底？

美股一片慘綠，有人擔心還沒跌完、不敢承接，但也有人興奮揀便宜。

歷經ETF之亂、AI股大屠殺…韓股散戶聽總統的話進場 反成「韭菜」

南韓總統李在明領導的政府曾呼籲民眾投資股市，並把一度傲視全球的股市表現視為政績，但在個股槓桿指數型基金（ETF）之亂、及美國期中選舉藍色海嘯所引發的人工智慧（AI）類股「大屠殺」後，南韓股市6日盤中重挫，跌破總統李在明競選時高喊的5,000點目標，招致散戶投資人反彈，也考驗民眾對李在明的信任。

資料中心改蓋沙漠或赴海外？美選後限建壓力升高 科技巨擘找出路

美國期中選舉結果讓科技巨擘面臨新難題：重金投入AI競賽，資料中心卻可能蓋不下去。主張暫停開發的民主黨候選人在多個關鍵州勝選，迫使OpenAI、Meta等業者重新盤算，考慮擴建既有設施，甚至轉往海外。

科技股崩盤 AI行情走向落幕起點？投資機構這麼說

彭博報導，科技股5日崩盤，高盛股票的交易部門接到大量投資人電話，詢問科技股暴跌何時觸底，但買家卻不見蹤影。高盛美洲股票執行服務主管約翰·弗拉德表示，4日是該部門今年最繁忙的交易日之一，而周四電話鈴聲不斷，詢問市場狀況，但交易部門卻鮮有買盤。

美國不蓋資料中心？Arm 執行長 Rene Haas 最新回應出來了

美國期中選舉變天衝擊AI產業，市場擔憂資料中心建設將停擺，全球科技股鬧股災。Arm執行長Rene Haas在5日接受CNBC訪問表示，若部分州提高資料中心建設門檻，其他州可能接手。若美國整體放慢腳步，其他國家已準備好推進。他強調，全球算力需求仍然龐大，中國也沒有放慢，西方將持續投資。Arm預期資料中心業務規模將超越智慧型手機業務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。