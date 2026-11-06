回應減稅配套措施 日相高市：補助對象預計涵蓋至少3成勞工

日本首相高市早苗今天出席眾議院財務金融委員會，就與消費稅降至1%同步推動、以中低所得者為對象的「就業者負擔減輕支援金」，表示發放對象將朝至少涵蓋現役勞工3成的方向研議。

日本放送協會（NHK）、富士新聞網（FNN）報導，食品消費稅減稅相關法案是本屆國會最大焦點，眾院財務金融委員會今天審議該法案，高市也出席。

質詢中，公明黨代表岡本三成對與減稅同步導入、依所得發放的支援金提出質疑。政府先前參考外國案例，說明約3成勞工、約2000萬人可作為發放對象規模的參考。岡本表示：「消費稅適用對象是全體1億2300萬國民，2000萬人實在太少，希望政府朝讓更多勞工能獲得支援的方向研議。」

高市回應：「目前尚未決定對象範圍。發放對象占現役勞工的比例，將朝至少與其他國家相當的3成，甚至更高的方向研議。」

至於年收入門檻與人數，高市再次強調僅供參考，並說明根據給與實態統計調查粗估，年收入約100萬至350萬日圓的所得階層約有2000萬人。

她表示，知道國會審議中有意見認為350萬日圓的上限對中低所得者而言太低，並稱：「並非已經定下350萬日圓這個金額，而是考慮再放寬一些。」政府則表示，正式的發放對象與條件，將根據最新數據詳細審查後決定。

另一方面，國民民主黨提出對案，內容包括結合住民稅減稅與發放給付以減輕負擔。高市對此表示，若要調高個人住民稅的基礎扣除額，須先整理幾項課題，包括如何看待住民稅作為地方社會「會費」的性質、對地方財政的影響，以及永久性財源等。