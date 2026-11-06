中加關係升溫 分析：須留意APEC雙方是否達成新協議

加拿大卡爾頓大學（Carleton University）政治系兼任研究教授吳得源今天表示，需要觀察在APEC峰會期間，加拿大總理卡尼是否會與中方代表達成新的協議，並認為加拿大重新回到亞投行（AIIB）的可能性相當大。

國立政治大學國際關係研究中心兵推學院今天舉行系列演講，主題為「美國因素與加拿大的兩岸政策」，由吳得源主講，政大國關研究中心副主任林義鈞擔任主持人。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於今年1月訪問中國，並與中國國家主席習近平會晤，象徵中加關係逐步回暖，雙方並正式宣布推動建立「中加新型戰略夥伴關係」。回顧2018年，受到孟晚舟事件等因素影響，中加關係一度陷入低谷。卡尼上任後，雙邊關係逐漸出現轉圜，經貿合作也展現新的進展。

今年11月4日，中加雙方進一步宣布，將加拿大菜籽粕、豌豆、龍蝦及螃蟹等產品的優惠市場准入措施延長至2028年底；作為相應安排，加拿大也同步延長部分中國鋼鋁產品的關稅豁免措施。

對於加拿大近年積極尋求改善與中國的經貿關係，但在國防與安全領域，仍與美國維持緊密合作，在美中高度競爭之際，加拿大是否有能力維持這一策略？

吳得源表示，在經濟交流方面，美國其實早已設下某些紅線，而這些紅線並不是從川普時代才開始的，而是早在歐巴馬政府時期就已經逐漸形成。例如，有關加拿大重新回到亞投行的議題，雖然目前加拿大仍處於暫停參與的狀態，但未來不排除在APEC峰會期間「送出一個大禮」，若如此需要觀察美國進一步反應。

加拿大於2018年加入亞投行，然而2023年加拿大政府暫停參與亞投行所有政府主導的活動。

吳得源說明，即使民主黨在美國期中選舉大獲全勝，但也高度懷疑民主黨是否能夠忍受加拿大在貿易領域上與中國走得太近。

吳得源說，今年初，卡尼訪中期間，川普一開始是祝福的，但是之後牽涉到中國電動車進展與中國國營企業去加拿大投資，這都是具體觸碰到美國紅線的問題。

吳得源表示，在安全領域上更不講，這是美國最為敏感的神經，美加在國防議題是綁在一起的，「加拿大應該不敢走到那一步與美國拆開，在國防上基本上是做不到的，更別牽涉到防衛中共的部分」，加拿大如果跨過美國紅線恐怕會很麻煩。