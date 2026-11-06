快訊

新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

高市「台灣有事」發言滿1年！日本重申對台立場未變 拒答是否撤回

郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

聽新聞
0:00 / 0:00

中加關係升溫 分析：須留意APEC雙方是否達成新協議

中央社／ 台北6日電

加拿大卡爾頓大學（Carleton University）政治系兼任研究教授吳得源今天表示，需要觀察在APEC峰會期間，加拿大總理卡尼是否會與中方代表達成新的協議，並認為加拿大重新回到亞投行（AIIB）的可能性相當大。

國立政治大學國際關係研究中心兵推學院今天舉行系列演講，主題為「美國因素與加拿大的兩岸政策」，由吳得源主講，政大國關研究中心副主任林義鈞擔任主持人。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於今年1月訪問中國，並與中國國家主席習近平會晤，象徵中加關係逐步回暖，雙方並正式宣布推動建立「中加新型戰略夥伴關係」。回顧2018年，受到孟晚舟事件等因素影響，中加關係一度陷入低谷。卡尼上任後，雙邊關係逐漸出現轉圜，經貿合作也展現新的進展。

今年11月4日，中加雙方進一步宣布，將加拿大菜籽粕、豌豆、龍蝦及螃蟹等產品的優惠市場准入措施延長至2028年底；作為相應安排，加拿大也同步延長部分中國鋼鋁產品的關稅豁免措施。

對於加拿大近年積極尋求改善與中國的經貿關係，但在國防與安全領域，仍與美國維持緊密合作，在美中高度競爭之際，加拿大是否有能力維持這一策略？

吳得源表示，在經濟交流方面，美國其實早已設下某些紅線，而這些紅線並不是從川普時代才開始的，而是早在歐巴馬政府時期就已經逐漸形成。例如，有關加拿大重新回到亞投行的議題，雖然目前加拿大仍處於暫停參與的狀態，但未來不排除在APEC峰會期間「送出一個大禮」，若如此需要觀察美國進一步反應。

加拿大於2018年加入亞投行，然而2023年加拿大政府暫停參與亞投行所有政府主導的活動。

吳得源說明，即使民主黨在美國期中選舉大獲全勝，但也高度懷疑民主黨是否能夠忍受加拿大在貿易領域上與中國走得太近。

吳得源說，今年初，卡尼訪中期間，川普一開始是祝福的，但是之後牽涉到中國電動車進展與中國國營企業去加拿大投資，這都是具體觸碰到美國紅線的問題。

吳得源表示，在安全領域上更不講，這是美國最為敏感的神經，美加在國防議題是綁在一起的，「加拿大應該不敢走到那一步與美國拆開，在國防上基本上是做不到的，更別牽涉到防衛中共的部分」，加拿大如果跨過美國紅線恐怕會很麻煩。

APEC 加拿大 亞投行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中加相互豁免關稅延長兩年…加國豌豆、龍蝦等維持低稅率 陸鋼鋁比照辦理

美期中選舉變天後…中加同意延長相互豁免關稅措施至2028年底

分析師：民主黨更挺台 恐加劇美中緊張關係

美中俄三方會談或成「雅爾達2.0」 分析：僅象徵意義

相關新聞

「能跑就跑！」AI股賣壓席捲日韓台 台港大戶遭追繳保證金

美股隔夜大跌，亞洲券商和避險基金經理人周五一早就接到心急如焚客戶的電話。投資人擔心，人工智慧（AI）相關持股的賣壓還沒完。從台灣到香港，都有高資產客戶因槓桿交易虧損，被要求補繳保證金。香港有些客戶買了結構型票券，股價一跌，仍得按約定價格買進股票，一接手就可能賠上一大筆。

疫情入市世代面臨抄底考驗：散戶該揀便宜還是等落底？

美股一片慘綠，有人擔心還沒跌完、不敢承接，但也有人興奮揀便宜。

歷經ETF之亂、AI股大屠殺…韓股散戶聽總統的話進場 反成「韭菜」

南韓總統李在明領導的政府曾呼籲民眾投資股市，並把一度傲視全球的股市表現視為政績，但在個股槓桿指數型基金（ETF）之亂、及美國期中選舉藍色海嘯所引發的人工智慧（AI）類股「大屠殺」後，南韓股市6日盤中重挫，跌破總統李在明競選時高喊的5,000點目標，招致散戶投資人反彈，也考驗民眾對李在明的信任。

資料中心改蓋沙漠或赴海外？美選後限建壓力升高 科技巨擘找出路

美國期中選舉結果讓科技巨擘面臨新難題：重金投入AI競賽，資料中心卻可能蓋不下去。主張暫停開發的民主黨候選人在多個關鍵州勝選，迫使OpenAI、Meta等業者重新盤算，考慮擴建既有設施，甚至轉往海外。

科技股崩盤 AI行情走向落幕起點？投資機構這麼說

彭博報導，科技股5日崩盤，高盛股票的交易部門接到大量投資人電話，詢問科技股暴跌何時觸底，但買家卻不見蹤影。高盛美洲股票執行服務主管約翰·弗拉德表示，4日是該部門今年最繁忙的交易日之一，而周四電話鈴聲不斷，詢問市場狀況，但交易部門卻鮮有買盤。

美國不蓋資料中心？Arm 執行長 Rene Haas 最新回應出來了

美國期中選舉變天衝擊AI產業，市場擔憂資料中心建設將停擺，全球科技股鬧股災。Arm執行長Rene Haas在5日接受CNBC訪問表示，若部分州提高資料中心建設門檻，其他州可能接手。若美國整體放慢腳步，其他國家已準備好推進。他強調，全球算力需求仍然龐大，中國也沒有放慢，西方將持續投資。Arm預期資料中心業務規模將超越智慧型手機業務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。