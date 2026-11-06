路透：Anthropic拚11月上市 反AI聲浪添變數

4名知情人士透露，AI新創公司Anthropic正籌備備受矚目的首次公開發行（IPO），但潛在投資人對Anthropic能否按計畫於下週展開上市前巡迴說明會，以趕在11月掛牌上市，已開始提出疑慮

知情人士告訴路透社，投資人正要求更具吸引力的估值才願意認購，部分投資人認為，近期討論的1.5兆美元估值已處於預期區間高端。

這些討論在一定程度上反映出，科技股遭遇一年來最劇烈的拋售潮，加上地緣政治的不確定性，正為Anthropic上市的前景蒙上陰影。

Anthropic不願對投資人疑慮發表評論。

路透社先前報導，Anthropic上市前巡迴說明會原本預定於11月9日那週展開，並預計在隔週進行定價。

消息人士說，Anthropic可能需要提供更大的折價，才能獲得投資人的認購承諾，尤其投資人清楚，這家公司過去曾出現季度虧損，且已在人工智慧（AI）建設上對合作夥伴做出巨額資金的承諾，因此有籌資需求。

其中兩名知情人士指出，投資人也熱切等待Anthropic的10月營收數據，以評估這家AI實驗室在最近幾個月成長放緩後，是否已加快成長步調。Anthropic在更新後的S-1上市申請文件中，並未公布10月營收數據。

美國3日期中選舉結束後，AI類股連續兩天遭到拋售，華爾街與矽谷今天議論紛紛，探討Anthropic是否將繼續推進相關計畫。

許多州透過投票限制資料中心開發的行動已獲成功，凸顯政界對資料中心與AI其他層面的反彈聲浪，在此之際，如果決定延後首次公開發行，可能進一步加深市場對AI生態系健全狀況的疑慮。

如果Anthropic延後上市，也可能威脅整體股市，因為大盤權重高度集中在大型科技公司，一旦市場察覺，身為最受矚目的AI公司之一Anthropic面臨募資困難，這些科技公司的估值恐遭壓縮。

投資人今年一度預期，Anthropic的IPO將在10月登場，並尋求高達2兆美元的估值。

即使Anthropic與投資人如華爾街目前預期，就估值達成共識，其他因素仍可能決定Anthropic是否選擇在年底前推動IPO。

熟悉投資人討論情況的消息人士表示，如果AI相關資產市場持續承壓，Anthropic可能會決定延後上市，直到市場表現出更大韌性、且可望順利消化部分人士預期將達1000億美元的上市案為止。

「華爾街日報」今天傍晚報導，IPO投資人對Anthropic上市時能否達到1.5兆美元估值持懷疑態度。