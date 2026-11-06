歷經ETF之亂、AI股大屠殺…韓股散戶聽總統的話進場 反成「韭菜」

南韓總統李在明領導的政府曾呼籲民眾投資股市，並把一度傲視全球的股市表現視為政績，但在個股槓桿指數型基金（ETF）之亂、及美國期中選舉藍色海嘯所引發的人工智慧（AI）類股「大屠殺」後，南韓股市6日盤中重挫，跌破總統李在明競選時高喊的5,000點目標，招致散戶投資人反彈，也考驗民眾對李在明的信任。

先前在AI浪潮帶動下，首爾Kospi指數6月衝上9,114.55點的新高，但在個股槓桿ETF亂局引發沉重賣壓、美國AI支出回報疑慮、及美國選後資料中心建設可能出現阻力等一連串利空的衝擊下，Kospi指數11月6日一度暴跌8.8%至4,911.28點，跌破李在明在競選總統時高喊的5,000點關卡，跌幅稍後收斂至5.4%，報5,093.40點。

散戶投資人因而在網路股票論壇宣洩不滿，嘲諷李在明先前的承諾，以表達強烈的挫折感。

韓股散戶成「韭菜」 上網宣洩不滿

李在明在競選期間曾承諾，要把Kospi推升至5,000點，約為當時水準的兩倍，形同把政府可信度與股市表現綁在一起。

他去年6月上台後，把引導家庭財富從房地產轉向股票市場，列為核心政策之一，除了緊縮房貸，也試圖遏止房市投機活動，採取措施提高股東報酬，不少散戶表示，自己當初聽從政府呼籲，把資金從房地產轉向股市，許多人甚至借錢進場。

但今年下半年的股市表現與房價走勢卻形成鮮明對比。隨著全球科技股漲勢瓦解，Kospi指數已從歷史高點已暴跌逾40%，截至5日收盤的整體股市市值已蒸發約1.7兆美元，同時，首爾房價卻已連續91周上漲，創最長連漲紀錄。

首爾成均館大學社會學教授具正宇表示：「總統（李在明）之前非常有自信地疾呼，別把錢投進房地產，改投資股票」，「但很多照著這個建議做的人，現在都賠錢了」。

股房走勢與政府期待相反 網民相對剝奪感超重

一名住在首爾的40歲受薪勞工Kim Min表示，他今年初決定延後買房，把4,000萬韓元（2.95萬美元）投入一檔和Kosdaq指數掛鉤的ETF，約七個月後，這筆投資已賠掉約65%。

他說，「回顧來路，我覺得政府助長這波（股市）漲勢單純只是瘋了」，「如果我能把錢拿回來，我絕對不會再交易韓股，絕對不會」。

韓股近來暴跌的另一影響，可能是散戶遠離韓股，讓政府希望抑制資金外流以支撐韓元的目標，更難達成。資料顯示，南韓投資人截至10月的過去四個月，買進約130億美元的美股，同期賣出17億美元韓股。

淑明女子大學經濟學教授康仁洙說：「政府能以振興股市為目標，但提出以5,000點或8,000點這類具體數字為目標，可能給人錯誤印象」，現在民眾可能只記得Kospi指數從9,000點以上暴跌，而非李在明在競選期間提出的5,000點目標。