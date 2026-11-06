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美民主黨期中選舉大勝衝擊AI股 日股暴跌逾3200點

中央社／ 東京6日專電

美國民主黨期中選舉大勝，市場擔心未來AI產業將面臨更嚴格的監管，引發全球科技股拋售潮。日本股市今天受到衝擊，日經平均指數上午收盤暴跌3219點，跌幅達5.27%，收在57858點，盤中跌點一度超過4300點，約半年來首度跌破6萬點大關。

日本經濟新聞報導，這波跌勢從美國一路蔓延到亞洲。美股5日科技股全面走低，費城半導體指數重挫12.24%。亞洲股市今天開盤後也難逃賣壓，韓國綜合股價指數（KOSPI）盤中跌幅一度超過8%，觸發暫停交易的熔斷機制，台灣加權股價指數同樣大跌。

日本股市更是全面潰敗，東京證交所Prime市場上午收盤時，高達98%的股票下跌。

其中，AI及半導體相關企業首當其衝，愛德萬測試、軟銀集團盤中一度暴跌16%，記憶體大廠鎧俠也重挫15%。光纖大廠藤倉跌幅更一度達20%，吐回今年上半年所有漲幅，賣壓甚至擴散到豐田汽車等非AI相關企業。

市場這次恐慌，主要來自美國政治風向轉變。民主黨被認為對AI監管態度較為積極，這次不僅在期中選舉取得壓倒性勝利，也拿下德州、俄亥俄州等多個規劃興建大型資料中心的州長選舉。投資人擔心，未來地方政府可能暫停或限制資料中心建設，進一步拖慢AI產業投資腳步。

市場不安情緒也波及AI企業上市計畫。路透社6日報導，預計11月下旬上市的美國AI新創公司Anthropic，原定下週舉行的投資人說明會能否順利進行，已開始受到質疑。市場擔心上市計畫可能延後，進一步打擊投資信心。

面對AI產業前景出現變數，部分投資機構已提前減碼。日本Commons投信社長伊井哲朗透露，早在10月美國科技企業信用疑慮浮現時，就已賣出部分AI及半導體股票，增加手中現金。

伊井認為，民主黨勝選幅度超出市場預期，未來AI投資放慢恐怕難以避免，而且這波股市下跌可能還沒結束，真正的恐慌性拋售高峰仍在後頭。

不過，市場也有分析認為，AI技術長期發展的趨勢並未改變，這波股災更像是過去資金過度集中在AI及半導體股票，如今開始大舉撤出的結果。AI熱潮未必就此結束，但隨著美國政治風向改變，相關企業接下來恐怕得面對一段艱難的調整期。

日股 民主黨 期中選舉

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