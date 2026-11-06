IREN延後交付微軟AI基礎設施 宣布追加150億美元投資

人工智慧（AI）類股遭遇猛烈拋售，整個產業擴建計畫面臨壓力之際，AI資料中心與雲端基礎設施公司IREN今天宣布，延後部分為微軟建置基礎設施的交付時程，並提出另一項規模達150億美元的投資計畫。

路透社報導，美國民主黨期中選舉大勝，加深市場對科技產業可能面臨更嚴格監管的疑慮，這波拋售重創晶片製造商及所謂的「新雲端」（neocloud）業者，包括IREN的競爭對手CoreWeave。

然而，設於澳洲的IREN受惠AI雲端業務強勁成長，季度營收優於市場預期，帶動股價在盤後交易上漲4%。IREN股價在美股正常交易時間收跌約17%。

IREN表示，為微軟（Microsoft）建置的基礎設施延遲交付，不會導致公司遭到財務處罰，因為延遲是因為這家軟體巨擘要求修改網路設計。

不過，IREN將達成超過40億美元年化營收目標的時程，從原定年底延後至明年1月，並表示進度可能進一步延至2月底。IREN指出，這項調整是因客戶要求變更設計，以及供應商交貨時程所致。

彭博（Bloomberg News）稍早報導，微軟正加強監督由IREN、Nebius及Nscale等新雲端業者承接的部分資料中心專案，原因是相關專案出現延遲和成本上升等問題。

報導指出，微軟正退出其認為風險較高的專案，並評估是否與這類業者簽署新合約，同時更加專注於擴建自有資料中心。

市值約70億美元的IREN，正在德州為微軟建置容量達200兆瓦（MW）的資料中心。

IREN表示，隨著AI雲端業務持續擴張，公司將繼續大幅投資運算設備及基礎設施，預估本會計年度剩餘期間的資本支出約為150億美元。

IREN季報顯示，截至9月底，資本承諾總額達189.5億美元，高於3個月前的138.1億美元；資產負債表上的GPU硬體價值也幾乎增加至原本的3倍，從20.4億美元提升至58.2億美元；在建工程則為46.1億美元左右。

IREN第1季AI雲端業務營收從前一季的7100萬美元增至2億美元。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整數據，截至9月30日止的季度總營收達2.28億美元，高於分析師平均預估的2.2128億美元。