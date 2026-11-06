資料中心改蓋沙漠或赴海外？美選後限建壓力升高 科技巨擘找出路

美國期中選舉結果讓科技巨擘面臨新難題：重金投入AI競賽，資料中心卻可能蓋不下去。主張暫停開發的民主黨候選人在多個關鍵州勝選，迫使OpenAI、Meta等業者重新盤算，考慮擴建既有設施，甚至轉往海外。

華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI執行長奧特曼周三與員工問答時，承認民眾擔心水資源消耗，也理解人們為何不願住在資料中心附近。他一度提出，或許應該蓋在沙漠。高層也討論，是否須調整明年資料中心容量預期。

金融時報分析，短期內，州政府的影響可能比國會易手更直接。民主黨雖拿下兩院，但聯邦立法可能遭川普否決；新任州長則可推動暫停措施，並研議收緊用水用電規範。

高盛估計，民主黨官員可能進一步限制開發的州，占全美規劃容量約45%。

德州尤為關鍵，約占全美規劃中開發量的四分之一。州長當選人希諾霍薩周四表示，資料中心多進駐鄉村，卻缺乏保護居民的法規，必須先暫停開發，直到保障措施到位，也應讓居民參與決策。

在俄亥俄州皮夸市，Meta擬投資10億美元興建資料中心，但選民罷免三名參與核准的官員，並通過限制新建案的公投，讓計畫前景生變。

科技業者已加緊接觸新任州長及其交接團隊。Meta總裁麥考密克（Dina Powell McCormick）在華爾街日報科技論壇透露，一名把資料中心議題列為競選政見重點的州長當選人，不想失去投資與就業機會，已表示就職後可會面。

但她坦言，在美國興建資料中心將更困難，從零開發尤其具有挑戰。Meta與其他科技公司正考慮海外設點。

另一條路是擴建既有設施，因為居民已能看見就業與稅收效益，比較容易爭取支持。

為化解反彈，OpenAI周四公布資料中心開發承諾，包括不要求官員在協商時簽署保密協議、徵詢社區意見，並公開能源、水資源及噪音影響。

最容易受衝擊的將是投機性開發商，以及尚無多少既有運算容量的新興雲端業者。大型科技公司因已有設施，相對更有能力因應。不過，業界對長期需求仍有信心，超微（AMD）執行長蘇姿丰周三表示，這波反彈並未促使公司調整至2030年的AI市場成長預估。