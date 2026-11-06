快訊

沒有裂痕門？iPhone Duo耐用度實測直播 連續9天已摺疊28萬次超狂

TPBL／攻城獅董事長暨領隊陳美玲辭世 全體隊職員深切緬懷

台股史詩級崩跌兇手是誰？夜盤預告「巨震」引發恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

資料中心改蓋沙漠或赴海外？美選後限建壓力升高 科技巨擘找出路

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國資料中心開發引發民眾反彈，科技巨擘面臨限建壓力，正考慮轉往海外設點。圖為堪薩斯州一處田地在11月3日期中選舉投票日豎立反對興建資料中心的告示。路透
美國資料中心開發引發民眾反彈，科技巨擘面臨限建壓力，正考慮轉往海外設點。圖為堪薩斯州一處田地在11月3日期中選舉投票日豎立反對興建資料中心的告示。路透

美國期中選舉結果讓科技巨擘面臨新難題：重金投入AI競賽，資料中心卻可能蓋不下去。主張暫停開發的民主黨候選人在多個關鍵州勝選，迫使OpenAI、Meta等業者重新盤算，考慮擴建既有設施，甚至轉往海外。

華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI執行長奧特曼周三與員工問答時，承認民眾擔心水資源消耗，也理解人們為何不願住在資料中心附近。他一度提出，或許應該蓋在沙漠。高層也討論，是否須調整明年資料中心容量預期。

金融時報分析，短期內，州政府的影響可能比國會易手更直接。民主黨雖拿下兩院，但聯邦立法可能遭川普否決；新任州長則可推動暫停措施，並研議收緊用水用電規範。

高盛估計，民主黨官員可能進一步限制開發的州，占全美規劃容量約45%。

德州尤為關鍵，約占全美規劃中開發量的四分之一。州長當選人希諾霍薩周四表示，資料中心多進駐鄉村，卻缺乏保護居民的法規，必須先暫停開發，直到保障措施到位，也應讓居民參與決策。

在俄亥俄州皮夸市，Meta擬投資10億美元興建資料中心，但選民罷免三名參與核准的官員，並通過限制新建案的公投，讓計畫前景生變。

科技業者已加緊接觸新任州長及其交接團隊。Meta總裁麥考密克（Dina Powell McCormick）在華爾街日報科技論壇透露，一名把資料中心議題列為競選政見重點的州長當選人，不想失去投資與就業機會，已表示就職後可會面。

但她坦言，在美國興建資料中心將更困難，從零開發尤其具有挑戰。Meta與其他科技公司正考慮海外設點。

另一條路是擴建既有設施，因為居民已能看見就業與稅收效益，比較容易爭取支持。

為化解反彈，OpenAI周四公布資料中心開發承諾，包括不要求官員在協商時簽署保密協議、徵詢社區意見，並公開能源、水資源及噪音影響。

最容易受衝擊的將是投機性開發商，以及尚無多少既有運算容量的新興雲端業者。大型科技公司因已有設施，相對更有能力因應。不過，業界對長期需求仍有信心，超微（AMD）執行長蘇姿丰周三表示，這波反彈並未促使公司調整至2030年的AI市場成長預估。

資料中心 壓力 OpenAI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國力與地方經濟兩難 美期中選舉選多州見反AI趨向

Google續投AI基建 砸170億美元懷俄明建資料中心

美國不蓋資料中心？Arm 執行長 Rene Haas 最新回應出來了

美選民對資料中心說不 OpenAI回應：不讓居民扛電費

相關新聞

資料中心改蓋沙漠或赴海外？美選後限建壓力升高 科技巨擘找出路

美國期中選舉結果讓科技巨擘面臨新難題：重金投入AI競賽，資料中心卻可能蓋不下去。主張暫停開發的民主黨候選人在多個關鍵州勝選，迫使OpenAI、Meta等業者重新盤算，考慮擴建既有設施，甚至轉往海外。

歷經ETF之亂、AI股大屠殺…韓股散戶聽總統的話進場 反成「韭菜」

南韓總統李在明領導的政府曾呼籲民眾投資股市，並把一度傲視全球的股市表現視為政績，但在個股槓桿指數型基金（ETF）之亂、及美國期中選舉藍色海嘯所引發的人工智慧（AI）類股「大屠殺」後，南韓股市6日盤中重挫，跌破總統李在明競選時高喊的5,000點目標，招致散戶投資人反彈，也考驗民眾對李在明的信任。

美國不蓋資料中心？Arm 執行長 Rene Haas 最新回應出來了

美國期中選舉變天衝擊AI產業，市場擔憂資料中心建設將停擺，全球科技股鬧股災。Arm執行長Rene Haas在5日接受CNBC訪問表示，若部分州提高資料中心建設門檻，其他州可能接手。若美國整體放慢腳步，其他國家已準備好推進。他強調，全球算力需求仍然龐大，中國也沒有放慢，西方將持續投資。Arm預期資料中心業務規模將超越智慧型手機業務。

輝達60萬個H200滯港等放行 北京遲未點頭 大陸伺服器開價翻三倍

路透引述兩名知情人士報導，輝達（NVIDIA）約60萬個先進人工智慧（AI）圖形處理器（GPU）H200存放香港，等待運往中國大陸。儘管大陸科技業者有需求，北京至今仍未批准大批進口。

Claude開發商Anthropic兆元上市案遇逆風 估值和募資規模恐雙雙雙縮水

AI股重挫，Anthropic原本可望創紀錄的上市案也面臨考驗。路透與華爾街日報報導，潛在投資人要求下修1.5兆美元估值，部分人士懷疑Anthropic能否如期於11月上市。

選完會漲？華爾街看多失準 美股恐再迎1,350億美元期貨賣壓

選舉結束，美股就會漲？華爾街各大交易部門先前紛紛押注，期中選舉落幕將帶動資金回流，周四卻被賣壓打個措手不及。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。