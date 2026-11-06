菲律賓失業率升至5.4% 營造業就業減幅最大

菲律賓政府公布最新統計，菲律賓9月份失業率升至5.4%，高於8月的5.3%和去年同期的3.8%，其中營造業就業人口減幅最大。數據顯示，菲律賓新增勞動力增加，但未能全數被就業市場吸收。

菲律賓統計署（PSA）今天公布9月份勞動力調查報告，當月失業人口估計為286萬人，高於8月的277萬人和去年同期的196萬人。

報告顯示，9月份勞動人口達5319萬人，高於去年同期的5156萬人及8月的5256萬人，勞動參與率為64.5%，高於8月的64%。

就業人口從去年同期的4960萬人及8月的4979萬人，增加至5032萬人。其中服務業是菲律賓最大的就業來源，占整體就業人口62.2%；農業占20.7%，工業占17.1%。

就新增就業人數而言，住宿及餐飲服務業最多，達83.4萬人；其次為運輸及倉儲業，增加25.4萬人。

營造業就業人口減少27.1萬人，為各產業減幅最大，專家歸因於政府營造工程放緩，以及建材成本上漲；藝術、娛樂及休閒業減少16.3萬人，資訊及通訊業減少10.5萬人。

菲律賓統計署署長馬巴（Dennis Mapa）上週在視訊記者會上說，與去年同期相比，新增勞動人口中以15至24歲青年最多，增加98.8萬人；其次為35至44歲族群，增加45.1萬人，以及45至54歲族群，增加43.3萬人。

他也指出，今年9月進入勞動市場的男性人數較去年同期增加。

另一方面，9月份就業不足率降至11%，低於8月的11.9%和去年同期的11.1%，但仍有556萬名就業者希望增加工時、兼職，或尋找工時較長的新工作。

在就業不足人口中，61.4%每週工作未滿40小時，其餘38.6%每週工作40小時或以上，但仍希望增加工作機會或收入。