美國不蓋資料中心？Arm 執行長 Rene Haas 最新回應出來了

美國期中選舉變天衝擊AI產業，市場擔憂資料中心建設將停擺，全球科技股鬧股災。Arm執行長Rene Haas在5日接受CNBC訪問表示，若部分州提高資料中心建設門檻，其他州可能接手。若美國整體放慢腳步，其他國家已準備好推進。他強調，全球算力需求仍然龐大，中國也沒有放慢，西方將持續投資。Arm預期資料中心業務規模將超越智慧型手機業務。

台新私人銀行主管認為，從Haas的觀點來看，地方阻力可能拖慢個別專案，但仍須把建設進度與長期算力需求分開看。

德州州長選舉換人，民主黨眾議員Yassamin Ansari也發文主張暫停先進AI開發、禁止超級智慧，加上民主黨勝選，市場與研究機構擔憂2028年前美國預計新增的資料中心容量，可能受各州暫停令影響。

台新投顧分析，民主黨並非反AI，因為2022~2024年拜登政府簽署晶片法案、成立AI資料中心工作小組，卸任前還開放聯邦土地興建資料中心。同期Nasdaq在2023、2024年分別上漲43%、29%。市場將民主黨與反AI畫上等號，本質上是一種標籤化的誤判。

此外，德州州長當選人Hinojosa勝選後受訪時說「不是我討厭資料中心」，選前也表示暫停只針對新許可，不會停掉在建案。參議員當選人Talarico的主張是取消銷售稅減免，屬於稅收調整，不是禁止。兩位也都強調能與馬斯克及其公司建立合作關係。

業界也同步調整，OpenAI於11月5日宣布「全國社區公約」，承諾全額負擔自身用電與電網升級成本，並提供財務擔保，避免專案取消時由當地用戶承擔；同時公開各場址的用水用電量，停止要求地方官員簽署保密協議。OpenAI也呼籲立法將這些規範擴及全產業，回應內容與民主黨州長的訴求高度重疊，顯示產業正以承擔成本換取建設許可。