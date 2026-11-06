Claude開發商Anthropic兆元上市案遇逆風 估值和募資規模恐雙雙雙縮水

美國期中選舉變天衝擊AI產業，市場擔憂資料中心建設將停擺，全球科技股鬧股災。Arm執行長Rene Haas在5日接受CNBC訪問表示，若部分州提高資料中心建設門檻，其他州可能接手。若美國整體放慢腳步，其他國家已準備好推進。他強調，全球算力需求仍然龐大，中國也沒有放慢，西方將持續投資。Arm預期資料中心業務規模將超越智慧型手機業務。

2026-11-06 11:29