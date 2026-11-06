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Claude開發商Anthropic兆元上市案遇逆風 估值和募資規模恐雙雙雙縮水
AI股重挫，Anthropic原本可望創紀錄的上市案也面臨考驗。路透與華爾街日報報導，潛在投資人要求下修1.5兆美元估值，部分人士懷疑Anthropic能否如期於11月上市。
Anthropic原本預計11月9日當周展開上市前說明會，隔周定價。三位擬參與認購的大型投資人表示，估值恐須調降，其中一位認為可能接近1兆美元。
募資規模也可能縮水。一位擬參與認購的投資人表示，原先最高1,000億美元的發行額，可能降至約800億美元。另一位則表示，即使股市反彈，也難說服剛在跌勢中受傷的機構再押注AI。
Anthropic持續面臨季度虧損，又承諾投入巨資建置AI基礎設施，可能必須提供更大估值折讓。投資人正等待10月營收數據，判斷近期成長放緩是否改善；更新版上市文件尚未填入這項數字。
Anthropic高層與顧問預計近日討論上市計畫。其競爭對手OpenAI最新一輪原擬募資300億美元，目前僅取得110億美元，估值1.25兆美元，也低於原先目標。
Anthropic不願就投資人疑慮置評。
華爾街日報另外報導，加拿大AI公司Cohere近三年營收每年翻倍，但上市時程仍未定。最新募資目標約50億美元，獲輝達（NVIDIA）與加拿大政府支持，估值約250億美元。執行長戈梅茲（Aidan Gomez）表示，將視市場與公司準備情況決定上市時機。
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