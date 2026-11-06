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蘋果發債籌資75億美元 認購金額逾發行規模四倍 成本低於微軟

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果這次重返債市，看來是趁有利時機發債。路透
蘋果這次重返債市，看來是趁有利時機發債。路透

科技大廠近日密集發債籌措AI資金，蘋果（Apple）也趁勢發行75億美元投資級公司債。儘管金融市場普遍下跌，這批債券仍吸引買盤，認購金額一度達310億美元，超過發行規模四倍。

彭博引述知情人士報導，蘋果將把發債所得用於一般企業支出，包括買回自家股票。

多數科技巨擘正砸大錢興建AI基礎設施，蘋果大致置身事外，專心開發能吸引消費者的產品，像是新款摺疊手機iPhone Duo。

蘋果這次發售七種債券，其中2036年到期的一批年期最長，發行利差較最初收窄25個基點，殖利率僅比美國公債高55個基點。

相較之下，微軟近日發行的相近年期債券，利差為65個基點，Meta和甲骨文分別為160和310個基點。市場愈來愈懷疑大筆AI支出能否回本，投資人也要求這些業者提供更高的殖利率，才願意買進。

彭博產業研究分析師認為，蘋果這次重返債市，看來是趁有利時機發債，籌得的資金可用於買回股票和發放股息。他指出，相較於大型雲端同業須投入大筆資金興建AI基礎建設，蘋果仍優先把資金用於回饋股東。

標普給予蘋果AA+信用評等。蘋果上次發債是在2025年5月，當時籌得45億美元。知情人士說，這次由美國銀行、德意志銀行、高盛和摩根大通經辦。蘋果和這幾家銀行有的婉拒置評，有的未回覆。

標普500指數周四大跌4.4%，為2025年4月以來最大單日跌幅，蘋果股價下跌1.7%。同時，投資級債券的違約保障成本一度上升5.9%。

微軟 蘋果 認購

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