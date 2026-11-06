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韓股暴跌逾8%失守5000點 觸發第一階段熔斷機制

中央社／ 首爾6日專電

受到美國期中選舉、對AI資料中心的憂慮影響，韓國綜合股價指數（KOSPI）今天暴跌超過8%，盤中跌破5000點大關，因此一度觸發第一階段熔斷機制，市場交易暫停20分鐘。

根據韓聯社報導，截至今天上午9時8分，KOSPI較前一交易日下跌460.33點、跌幅達8.55%，來到4923.47點。這是KOSPI自今年2月6日以來，時隔9個月再度於盤中跌破5000點大關。

由於KOSPI跌幅超過8%，韓國交易所於上午9時3分左右啟動第一階段熔斷機制（Circuit Breaker），市場交易因此暫停20分鐘。這是今年以來KOSPI第11次啟動熔斷機制，也是繼10月15日之後，時隔16個交易日再度觸發。

熔斷機制解除後，指數仍持續急跌，上午9時34分左右又觸發賣方程式交易暫停機制（Sidecar）。

報導指出，KOSPI大跌主要受到前一晚美國股市影響，由於民主黨在選舉中取得壓倒性勝利，引發市場對AI資料中心可能面臨更嚴格監管的疑慮，科技股出現恐慌性拋售潮。

因此韓國半導體龍頭三星電子與SK海力士今天開盤後股價也急跌，熔斷機制啟動後，三星電子股價一度下跌9.98%，來到18萬1400韓元，跌破20萬韓元大關；SK海力士也重挫11.71%，股價跌至111萬6000韓元。

Kiwoom證券研究員韓智英（音譯）表示，由於市場擔憂資料中心監管可能導致AI投資縮減，造成費城半導體指數暴跌12%，加上KOSPI 200夜盤期貨下跌超過7%，預料韓國股市今天開低後，盤中波動仍將持續擴大。

另外，KOSDAQ一度較前一交易日下跌46.04點，跌幅6.79%，來到632.37點，並於上午9時6分左右觸發賣出Sidecar機制，這是今年以來KOSDAQ市場第17次。

韓股 韓國 股價指數

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