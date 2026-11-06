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輝達AI布局新招曝光！擬將舊電信機房改建為資料中心
輝達（NVIDIA）看上舊電信機房，計畫改造成AI資料中心。
彭博資訊引述科技媒體The Information報導，輝達已接洽阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management），希望利用阿波羅旗下電信業者的既有建築，打造可能遍及全美20州的小型AI資料中心網路。
兩名直接知情人士透露，這項計畫鎖定營運承壓的寬頻網路服務商Brightspeed。該公司營運超過130棟建築，內部設有處理語音與數據流量的設備。
輝達評估，Brightspeed分散各地的建築，合計約有10億瓦（1GW）的可用電力。輝達希望將這些既有設施改作AI資料中心，已向阿波羅高層提出構想、提交提案。
輝達人員也已與供應商討論，從2027年第1季開始，改裝部分Brightspeed建築，裝設Vera Rubin伺服器機櫃。
目前尚不清楚，將由誰出資購買這些設施所需的輝達晶片。
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