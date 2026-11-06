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美股崩跌 法人：美國標普500整體企業第3季獲利年增31.1%、基本面無虞

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股四大指數5日早盤重挫。路透 路透通訊社
美股四大指數5日早盤重挫。路透 路透通訊社

美股2026年11月5日崩跌，不過，市場預估標普500整體企業獲利年增31.1%，資訊科技仍是獲利主要來源。標普500企業獲利展望整體仍偏正向。

市場預期2026年企業每股稅後盈餘（EPS）維持強勁成長，科技、AI基礎建設與能源產業是主要動能，其中，大型科技公司持續投入資料中心、半導體及雲端服務，支撐營收與利潤成長。2027年市場焦點則會從「AI投資規模」逐漸轉向AI能否真正提高企業生產力與獲利能。

不過，群益投顧指出，全股市面臨AI估值修正，資金轉向防禦。CoreWeave的高負債與融資成本問題，使投資人重新檢視AI資料中心龐大資本支出的合理性。

市場擔憂AI投資回收期過長，可能造成科技股估值下修，並波及輝達、半導體、伺服器及相關供應鏈。不過，大型科技公司仍具備穩健現金流， AI長期發展趨勢尚未改變。同時，中東衝突推升能源成本，壓縮企業利潤與消費能力；法國動盪則增加歐洲金融市場不確定性。預期全球股市將呈現高波動、類股分化格局，能源、醫藥及財務穩健企業相對有防禦優勢。

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