又一家央行宣布升息 資金已由過去相對充裕轉向稀缺

又有一家央行宣布升息！英格蘭銀行（央行）5日一如市場預期，宣布升息1碼。中國信託商業銀行財富管理事業總處理財規劃部副總經理武于程表示，資金已由過去相對充裕轉向稀缺，利率因而不再只隨政策與通膨變化。

中信銀財管事業總處副總經理武于程昨天參加「經濟日報」財富管理論壇時表示，國內券商不限用途借貸額度在上半年陸續接近滿水位；下半年銀行放款增加，企業與個人投資需求均高，令可用資金水位吃緊，而壽險公司因資本需求而開始發債補充資本。整體而言，借錢不只更難，也更貴。

據統計，證券商不限用途款項融通餘額（俗稱股票質押），在昨（5）日已經上升至5071.6億元，再創波段新高。

由於中東衝突加重通膨壓力，英格蘭銀行（央行）5日一如市場預期，宣布升息1碼，將基準利率上調至4％，此為三年來首度升息。英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）暗示，除非美伊戰爭結束，不然英國可能繼續升息。