那斯達克期指不到兩小時急拉翻紅！輝達台積ADR盤後反彈 亞股仍未回穩

那斯達克100期指周五亞洲時段急拉翻紅，開盤20分鐘一度下跌1.4%，隨後80分鐘內反彈，最多上漲2.4%，不到兩小時從低點拉升約3.7個百分點。漲勢隨後放慢，但亞洲股市未能跟著回穩。

這波急彈未見明確利多，可能只是收復周四尾盤的部分跌幅。那斯達克100期指在亞洲時段大幅震盪並不罕見，但短時間內由大跌轉為大漲，仍不尋常。

費城半導體指數成分股盤後大都回穩，輝達（NVIDIA）盤後反彈1.2%，超微（AMD）漲3.4%，台積電ADR漲1.2%。

美國期中選舉後，市場擔心民主黨掌握國會兩院，資料中心擴建可能遇到更多阻力。輝達周四大跌9.3%，創2025年1月以來最大單日跌幅，較10月6日收盤高點下跌24.1%，陷入熊市。道瓊市場數據顯示，輝達市值當天蒸發4,470億美元，為歷來第二大單日減幅。

Founder ETFs投資組合經理人莫納漢（Michael Monaghan）告訴MarketWatch，部分避險基金運用高槓桿，風險限額又緊，股價一跌就得迅速減碼，容易放大盤中跌幅，行情也可能同樣迅速反轉。

莫納漢認為，資料中心建設可望持續下去，晶片需求仍將強勁。他預估輝達明年營收將成長70%，並認為股價大跌後，本月稍後公布財報前已浮現買進機會。他指出，輝達新一代Rubin晶片的影響將逐漸顯現，SpaceX剛和阿波羅全球管理簽下400億美元融資協議，以取得這款晶片。

Aptus Capital Advisors投資組合經理人華格納（David Wagner）說，輝達獲利和AI基礎建設支出息息相關，投資人擔心擴建放慢，因而壓低股價。但輝達在晶片、軟體和開發者社群仍有競爭優勢。若AI建設將持續多年，這波跌勢在他看來更像是估值重新調整。

安本（Aberdeen）基金經理人Xin-Yao Ng則認為，科技股可能已賣過頭，但現在急著買回台股和韓股，或許還太早。他說，這波賣壓比他預期的更重，因此多留些現金，暫且觀望，並留意股價是否跌到合理水準。