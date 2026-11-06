貝瑞出手了！賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

美國科技股跌勢加劇，知名投資人、電影《大賣空》原型人物麥可貝瑞（Michael Burry）周四（5日）透露，已賣出手中25%的VanEck半導體ETF（SMH）賣權，但仍打算保留其餘部位。

彭博資訊報導，貝瑞在Substack發文表示，即使已賣出部分賣權，剩餘的SMH賣權部位仍已變得相當龐大。賣權通常會隨標的價格下跌而增值。

貝瑞也表示，除了剩餘的SMH賣權，他還打算繼續持有開拓重工（Caterpillar）、Invesco QQQ信託ETF、Palantir以及甲骨文（Oracle）的賣權部位。