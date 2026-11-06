Google續投AI基建 砸170億美元懷俄明建資料中心

美國期中選舉過後，AI資料中心擴張出現逆風。Google今天則宣布投資170億美元在懷俄明州興建首座資料中心，OpenAI也公布系列措施、加強對社區承諾。分析普遍認為，資料中心全面停建的可能性低，但速度可能放緩。

期中選舉前，資料中心擴張不確定性便已存在，選舉結果則進一步加劇投資人疑慮。根據美國選舉資訊網站Ballotpedia最新統計，3日全美共有41項涉及資料中心開發的地方公投提案，當中40項投票結果不利資料中心發展。美股科技類股今天賣壓加劇。

這波賣壓同時也反映AI龐大資本支出的投資報酬疑慮，以及利率和融資成本壓力。

●OpenAI公布社區承諾 Google投資170億美元懷俄明州建資料中心

面對資料中心擴張的政治阻力，Google未停止推進投資；公司今天透過官方部落格宣布投資170億美元（約新台幣5620億），在「牛仔之州」懷俄明州（Wyoming）興建當地首座資料中心，並承諾自行負擔電力成本及相關基礎設施所需費用。

另一家總部在舊金山灣區的科技公司OpenAI今天公布一系列措施，用來協助公司與地方社區建立更為深厚的信任，並與居民溝通資料中心能為當地帶來的實際利益。

OpenAI也對社區做出承諾，包括將自行負擔能源及基礎設施成本；保護地方資源並公開對環境影響，「不再與公職人員簽署保密協議」；並為當地勞工與企業創造機會。

Meta總裁麥考米克（Dina Powell McCormick）4日則在華爾街日報（The Wall Street Journal）科技會議表示，期中選舉後，科技公司興建資料中心將面臨更大挑戰。

●分析：美資料中心全面停建可能性低、擴張速度恐減緩

據路透社引述摩根大通分析師指出，多數的州並未全面禁止資料中心開發，但新的開發案預期將面臨更高的審核批准門檻，已獲核准的項目因此也更具優勢。

至於政策限制何時可能產生影響，摩根大通資產管理公司策略師森巴列斯特（Michael Cembalest）分析指出，2027年預計交付的資料中心容量已有約75%正在興建，因此短期受到的影響可能有限，真正的政策風險可能出現在2028年那些尚待核准的開發案。

瑞銀估計，2028年美國預計新增資料中心容量約30%可能受到限制措施影響。

Investing.com則引述高盛分析師葛林柏（JennyGrimberg）看法，預期資料中心議題重要性未來將逐漸降低，「任何針對資料中心開發的暫緩措施，都可能只是短期的。」

整體而言，這波禁建浪潮未必會終止AI基礎設施擴張，卻可能改變投資的時間與地點。不過，Axios也指出，放緩未必全然不利，企業可延後資本支出、改善現金流，並降低設備快速折舊的風險。