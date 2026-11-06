AI交易遭遇逆風 那指創「解放日」以來最大單日跌幅

民主黨在國會選舉大勝，今天重創美股。科技股領軍的那斯達克指數創2025年4月「解放日」以來最大單日跌幅，數兆美元市值蒸發，市場擔憂人工智慧（AI）監管將進一步收緊，尤其是資料中心建設面臨更大阻力。

路透社報導，那斯達克指數收跌逾5.5%。投資人擔心，民主黨在期中選舉取得壓倒性勝利，可能阻礙AI基礎設施擴張，並迫使規模較小的企業面臨嚴峻考驗。這些企業早已因利率上升及金融環境收緊，導致融資受限。

這是AI股連續第2個交易日遭到拋售，也是10月中旬以來，那斯達克指數第5次單日下跌超過500點。過去一度炙手可熱的AI交易，在最近幾週已受到愈來愈多質疑。

瓊斯交易公司（JonesTrading）首席市場策略師歐洛克（Mike O'Rourke）表示：「這次選舉，尤其是民主黨贏得許多州長，最重要的結果是資料中心建設減緩將成為市場關注的核心議題。」

那斯達克指數目前已進入修正區間，較10月6日創下的歷史收盤高點累跌近12%。所謂市場修正，通常是指指數從近期高點下跌10%。

許多分析師指出，這次跌幅之大，顯示市場可能還會進一步遭到拋售，可能從今天亞洲市場開盤開始。日本日經指數及韓國Kospi指數今年以來均上漲超過20%，但在資料中心股票遭拋售後，也大幅拉回。

部分分析師質疑，這次市場大規模蒸發的市值，是否會影響Anthropic原定於今年秋季進行的首次公開募股（IPO）時程。任何延後都可能進一步加劇市場情緒波動。

分析師及基金經理人表示，半導體與AI基礎設施等熱門領域走弱，並非完全出乎意料之外。許多股票之前大幅上漲，而美國利率攀升後，Nebius及CoreWeave等新興雲端運算公司一直面臨融資疑慮。

晶片及新興雲端運算公司股票今天跌幅最為顯著，反映市場擔心數十億美元規模的資料中心建設可能延後。

費城半導體指數大跌12%，觸及6個多月以來最低水準。輝達（Nvidia）下跌9%，超微（AMD）重挫17%。

衡量市場預期波動程度的華爾街恐慌指數VIX，創下2024年12月以來最大升幅。超大型雲端服務公司亞馬遜（Amazon.com）與Alphabet均下跌2.2%。

由那斯達克大型企業組成的那斯達克100指數下跌6.4%，市值蒸發2.5兆美元。

這波拋售顯示，投資人開始將資料中心建設面臨的地方反對聲浪納入考量。部分分析師指出，市場尚未充分評估資料中心對美國地方社區造成的影響。

財富管理公司Granite Wealth Management董事總經理札洛（Bruce Zaro）說：「資料中心設在某些地區、建在居民家門口，勢必遭遇大量反對，因為它們會加重電網及供水系統的負擔。雖然已有不少資料中心獲得批准，但仍有大量設施等待許可。接下來要取得這些許可，將是一條艱難之路。」

瑞銀（UBS）分析師估計，預計2028年美國新增資料中心容量中，約30%可能因潛在的建設暫停而面臨風險。

政治不確定性正衝擊原本就不穩固的AI交易。市場擔心投入AI技術的龐大資金究竟能否帶來足夠的回報。新興雲端運算公司CoreWeave已成為投資人對AI巨額支出及借貸疑慮的風向球，今天股價重挫10%。

另一家新興雲端運算公司Nebius下跌15%。自那斯達克指數10月6日創下歷史高點以來，這兩家公司股價均已累跌至少一半。

量化與系統化資產管理公司Incline InvestmentManagement創辦人暨執行長帕克希爾（Ted Parkhill）說：「市場正在從關注AI的承諾，轉向關注AI的成本。毫無疑問，長期而言，AI將為世界帶來變革。但這並不代表目前所有與AI相關的股票都已合理定價，市場將面臨動盪。」