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法銀行遭網攻失竊1億歐元 主流機構遇駭歐洲首見
法國阿爾凱亞互助信貸銀行今天表示，駭客在一次網路攻擊中竊走約1億歐元，目前正全力追回這筆款項。這是主流銀行遭網路罪犯成功盜走巨額資金的罕見案例。
路透社報導，這起網攻事件於昨天曝光。加密貨幣交易所幣安（Binance）上週才遭竊取63億美元，歐洲也出現一波針對連網冰箱的網路攻擊。法國檢察官表示，已就這起竊案展開調查。
阿爾凱亞互助信貸銀行（Credit Mutuel Arkea）發布聲明表示，攻擊者利用屬於這家銀行的帳戶進行「詐欺性交易」，並稱被竊資金並非加密貨幣，但在得手後可能已被轉換為虛擬資產。
作為預防措施，銀行一度暫停部分交易，導致部分匯款作業延誤，但強調客戶資產並未受到影響。
對於有媒體報導指阿爾凱亞互助信貸銀行的網路銀行子公司Fortuneo是本次網攻的入侵點，發言人予以駁斥，稱子公司及客戶帳戶均未牽涉其中。
資安專家向路透社表示，儘管網攻相當常見，但銀行實體資金在虛擬世界中遭直接竊走仍屬罕見。
資安工程公司RedSecLabs執行長巴洛赫（RafayBaloch）指出，互助信貸銀行遭遇的這起攻擊在歐洲堪稱史無前例。
巴洛赫說：「我們看到很多針對應用層的複雜攻擊，以及針對銀行機構發動的高明社交工程攻擊。」
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