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美股賣壓延燒亞洲！韓股暴跌8.8%暫停交易 日股失守6萬點跌入熊市
南韓綜合股價指數（Kospi）一度暴跌8.8%，觸發暫停交易20分鐘；日本日經225指數一度重挫5.6%，較6月高點下跌約20%，盤中跌入技術性熊市。
南韓Kospi指數一度失守5,000點大關，晶片大廠成為賣壓重心。三星電子與SK海力士早盤股價均暴跌超過10%，拖累大盤。
彭博資訊報導，隨著AI相關股票賣壓加劇，資金正撤出今年稍早漲勢最強勁的部分個股。日經225指數一度跌至57,683.78點，較6月高點72,366.34點下跌約20%，觸及技術性熊市門檻。
亞股整體也走弱。MSCI亞太指數一度下跌1.9%，連續第七個交易日走低，創2023年8月以來最長連跌紀錄。
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