美股賣壓延燒亞洲！韓股暴跌8.8%暫停交易 日股失守6萬點跌入熊市

今晨六家外媒首頁高度聚焦美國期中選舉的後續衝擊。民主黨不僅在國會大幅擴張優勢，更翻轉共和黨長期主導的德州。投資人擔心AI資料中心擴張將遭限制，科技股爆發猛烈賣壓。相較於金融媒體聚焦股市暴跌，美聯社則凸顯美國總統川普在共和黨慘敗後，仍把注意力放在白宮改造工程。

2026-11-06 07:43