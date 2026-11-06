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德州變天後SpaceX遇考驗 州長當選人促暫緩售地 債務違約保障成本創高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
德州州長當選人希諾霍薩當選後舉行首場記者會。路透
德州州長當選人希諾霍薩當選後舉行首場記者會。路透

德州州長當選人希諾霍薩周四要求州政府在交接期間，暫緩處理可能售予SpaceX的州立公園土地案。因投資人擔心民主黨大勝後將加強監管人工智慧（AI）產業，SpaceX不僅連二日股價大跌，債務違約保障成本也創新高。

希諾霍薩當選後舉行首場記者會。《德州月刊》上月報導，州政府考慮出售博卡奇卡州立公園土地，SpaceX是潛在買家。現任州長艾伯特已表示，短期內不會就任何交易表決。希諾霍薩在南德州長大，兒時常去博卡奇卡海灘，競選期間便反對這個售地案。

馬斯克約六年前搬到德州，後來陸續把特斯拉和SpaceX總部遷往當地，兩家企業在德州發展也一直得到艾伯特等共和黨領袖支持。希諾霍薩是1990年以來首位當選德州州長的民主黨人，曾主張收緊資料中心開發限制，這場記者會則未談及相關政策。

SpaceX的5年期信用違約交換（CDS）利差周四盤中一度擴大14.6個基點，達284.3個基點，創歷史新高，債務違約保障成本升幅明顯大於其他大型雲端業者。市場也在評估，民主黨重掌國會後，可能加強檢視馬斯克旗下企業，讓市場預期的SpaceX和特斯拉合併案面臨更多阻力。SpaceX上周才宣布，已和阿波羅全球管理、高盛簽訂約400億美元的設備融資租約，用於採購AI晶片。知情人士說，銀行正商談出售部分融資部位。

德州資料中心建設前景未明，也讓仰賴舉債擴建的CoreWeave受到波及。該公司一檔債券的殖利率升破17%，創下新高，股價也下跌。

其他大型雲端業者的債務違約保障成本則僅小幅上升。彭博行業分析師席夫曼指出，許可審查若收緊，加上電網成本規定和地方反對聲浪，下一波擴建可能放慢。對部分科技大廠而言，支出和舉債需求若隨之減少，反而有利於信用狀況。

SpaceX 德州 債務

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