美股期指續跌！那指期貨挫1.3% 台股周五開盤面臨考驗

AI股賣壓延燒，美股三大指數周四創下2025年4月以來最大單日跌幅，那斯達克指數跌入修正區，晚間股指期貨繼續走低，台股周五開盤也面臨考驗。

CNBC報導，標普500指數期貨下跌0.8%，那斯達克100指數期貨下挫1.3%，道瓊期貨下跌264點，跌幅0.5%。AI股重挫之際，市場也在等待周五公布的美國10月就業報告。

美股賣壓也波及台灣市場。台指期夜盤重挫2,946點，跌幅7.03%，收在38,936點；台積電美國存託憑證（ADR）大跌10.78%，收353.10美元，為台股周五開盤增添壓力。

周四正常交易時段，那斯達克指數重挫5.5%，收盤較最近高點回落逾10%，進入修正區；標普500指數下跌4.4%，道瓊大跌逾1,800點，跌幅3.4%。

標普500指數11大類股全面收黑，與AI基礎建設相關公司的跌勢尤其慘烈。民主黨不僅在參眾兩院選舉大勝，也拿下德州等關鍵州的州長席位，引發市場對資料中心擴建可能放緩的疑慮。

美光（Micron Technology）與超微（AMD）股價各暴跌17%，AI雲端業者CoreWeave跳水10%。科技七雄也難逃賣壓，合計市值蒸發逾1兆美元，其中輝達（NVIDIA）重挫9%，今年以來的漲幅全數吐回，轉為下跌。

不過，G Squared Private Wealth投資長格林（Victoria Green）認為，這波回檔帶來買進機會，AI行情尚未結束。她特別留意記憶體股，因為多家公司管理層在本季財報期間都提到產能吃緊。她表示，只要經濟仍未陷入衰退，在市場劇烈波動時逢低買進，往往是不錯的選擇。

接下來市場將關注美東時間周五上午公布的美國10月非農就業報告。道瓊調查的市場共識預估，新增就業人數為5.9萬人，失業率維持4.2%。