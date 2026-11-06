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那指市值單日蒸發2.5兆美元！川普發文甩鍋：「笨民主黨」害的

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日在白宮橢圓形辦公室發表談話。法新社
美國總統川普5日在白宮橢圓形辦公室發表談話。法新社

美國華爾街股市5日遭遇猛烈拋售，市場擔憂民主黨在期中選舉取得的勝利可能拖慢人工智慧（AI）基礎建設擴張，那斯達克綜合指數市值蒸發約2.5兆美元。美國總統川普也在真實社群發文表示：「這不是共和黨造成的，而是『笨民主黨』（Dumocrats）造成的。」

川普發文寫道：「受到選舉結果影響，股市經歷了史上最慘烈的單日跌勢之一。看到這種情況真令人難過！我們付出這麼多努力，才達到前所未見的高度，結果卻變成這樣。因此，你們的401(k)退休金帳戶資產也縮水了。」

他接著指出：「記住，這不是共和黨造成的，而是『笨民主黨』（Dumocrats）造成的。不過，別害怕，無論如何，我們很快就會變得比以往更加壯大、強大！讓美國再次偉大！」

CNN報導，以科技股為主的那斯達克指數重挫5.52%，收盤進入修正區間，較10月6日的歷史高點下跌超過10%，創下2025年4月川普宣布大規模全球關稅措施以來最慘烈的單日表現。

3日期中選舉過後，4日道瓊指數飆漲1569點，那斯達克指數上漲1.44%，但半導體晶片製造商和參與AI資料中心建設的企業股價卻下跌。5日賣壓加劇，道瓊指數收盤重挫1833點，抹去前一天全部漲幅，並與標準普爾500指數雙雙創下2025年4月以來最差的單日表現。

這波拋售潮的關鍵因素之一是民主黨贏得德州州長選舉。德州一直是推動AI發展的重要力量，Google、Meta、甲骨文（Oracle）和OpenAI等企業都在當地大舉投資資料中心，但州長當選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）競選期間主張暫停興建資料中心，並取消在德州興建資料中心企業的部分租稅優惠。

隨著投資人評估民主黨在德州等資料中心預定建設重鎮勝選可能帶來的影響，晶片製造商，以及為資料中心建設和AI產業提供設備與基礎設施的企業股票紛紛遭到拋售。

市值 川普 華爾街

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