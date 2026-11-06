快訊

台股6天狂跌5460點！金管會稱未見恐慌、超跌 市場炸鍋：還有得跌

黃仁勳淨值蒸發151億美元「掉出十大首富」美眾院員要求閉門說明間諜風波

春風衛生紙大廠出事！正隆大園廠深夜火警 烈焰衝天41消防員灌救

聽新聞
0:00 / 0:00

CNN揭AI股崩跌背後的另一面：資料中心放慢腳步未必是壞事

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
民主黨在期中選舉大勝後，資料中心擴建可能放緩，但分析認為，投資降溫未必全是壞事。圖為美國德州阿比林的「星際之門」AI資料中心園區資料照。美聯社
民主黨在期中選舉大勝後，資料中心擴建可能放緩，但分析認為，投資降溫未必全是壞事。圖為美國德州阿比林的「星際之門」AI資料中心園區資料照。美聯社

美國期中選舉後，華爾街的慶祝行情只維持一天，就演變成AI股拋售潮。

民主黨大勝可能拖慢資料中心建設，迫使市場重新評估AI產業的成長前景。但這場讓科技股重挫的政治變局，也可能為過熱的AI投資踩煞車，讓產業走上更穩健的發展道路。

美股周四（5日）全面重挫，費城半導體指數暴跌12.3%。標普500指數下跌4.4%，成分股市值單日蒸發約2.9兆美元，創歷來最大紀錄。

AI供應鏈成長預測面臨重估

巴隆周刊指出，資料中心未來究竟還能蓋多快，如今成了難以回答的問題，也動搖整條AI供應鏈的估值基礎。

華爾街過去假設AI資料中心將持續高速擴建，據此預測晶片、記憶體及電力設備供應商未來幾年的營收與獲利，並訂出股票目標價。

如今建設速度可能受限，原有的成長預測必須重新評估，先前大漲的AI股票也面臨估值修正。

股價重挫還引發融資追繳，迫使交易人賣股補繳保證金，形成愈跌愈賣的惡性循環，賣壓甚至擴散至醫療保健、民生消費等防禦型類股。

資料中心建設放緩恐拖累經濟

CNN分析，支持暫停興建資料中心或延長停建措施的民主黨籍州長，明年上任後所掌管的州，合計占全美規劃中資料中心容量約45%，其中德州就占25%。

這不代表相關專案都會停工，但未來取得建築許可、供電保障及租稅優惠，可能面臨更大阻力。

富國銀行估算，若德州規劃中的資料中心容量減少10%，大型科技公司的AI基礎設施支出可能減少1.6%。

荷蘭國際集團（ING）則估計，AI投資對今年美國經濟成長的貢獻可能高達四分之一，建設放緩的影響恐怕不只限於科技股。

投資降溫有助淘汰過熱專案

不過，AI投資降溫未必全是壞事。CNN指出，資料中心大舉擴建已加重通膨壓力，也引發地方居民反彈。

若能放慢腳步，企業就有機會重新檢視投資效益，減少一窩蜂擴張造成的資金浪費，也可能緩解能源與資源需求壓力。

美國業者已宣布興建3,969座新資料中心，實際動工的卻只有約800座，部分專案能否實現受到質疑。

風險顧問公司Marsh估計，已有價值2,000億美元的資料中心專案面臨延宕。

融資成本也是隱憂。CNN舉例，AI雲端業者CoreWeave因預估虧損龐大，債券殖利率一度升至15%，而其預期投資報酬率約9%，凸顯部分業者面臨融資成本高昂、投資效益受到質疑的壓力。

美國RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）認為，AI投資放緩可能讓產業喘口氣。若AI投資降溫，美國經濟成長率可能從上季的3.4%降至約2.4%，但仍屬穩健成長，不代表經濟將陷入衰退。

卡內基美隆大學戰略與科技研究所研究主任柯海瑞（Harry Krejsa）指出，科技公司若能更重視地方社區的需求，取得政府與居民支持，反而有利於資料中心長期營運。

他警告，如果企業失去國內的政治與社會支持，將更難維持與中國競爭的能力。

CNN 資料中心 華爾街

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

期中選舉救了AI股？美銀：資料中心興建減速 晶片股漲勢反而可更持久

今晨國際頭條一次看／民主黨大勝引爆AI股拋售 美股單日蒸發3.2兆美元

美國人反AI資料中心⋯嫌吵又怕房價跌！網吵翻：蓋你家旁邊要不要

藍潮掀市場變局：AI不再獨占行情 華爾街六大轉向一次看

相關新聞

美股賣壓延燒亞洲！韓股暴跌8.8%暫停交易 日股失守6萬點跌入熊市

美股隔夜猛烈賣壓延燒亞洲，日韓股市周五開盤雙雙重挫。

德州變天後SpaceX遇考驗 州長當選人促暫緩售地 債務違約保障成本創高

德州州長當選人希諾霍薩周四要求州政府在交接期間，暫緩處理可能售予SpaceX的州立公園土地案。因投資人擔心民主黨大勝後將加強監管人工智慧（AI）產業，SpaceX不僅連二日股價大跌，債務違約保障成本也創新高。

那指市值單日蒸發2.5兆美元！川普發文甩鍋：「笨民主黨」害的

美國華爾街股市5日遭遇猛烈拋售，市場擔憂民主黨在期中選舉取得的勝利可能拖慢人工智慧（AI）基礎建設擴張，那斯達克綜合指數市值蒸發約2.5兆美元。美國總統川普也在真實社群發文表示：「這不是共和黨造成的，而是『笨民主黨』（Dumocrats）造成的。」

CNN揭AI股崩跌背後的另一面：資料中心放慢腳步未必是壞事

美國期中選舉後，華爾街的慶祝行情只維持一天，就演變成AI股拋售潮。

今晨國際頭條一次看／民主黨大勝引爆AI股拋售 美股單日蒸發3.2兆美元

今晨六家外媒首頁高度聚焦美國期中選舉的後續衝擊。民主黨不僅在國會大幅擴張優勢，更翻轉共和黨長期主導的德州。投資人擔心AI資料中心擴張將遭限制，科技股爆發猛烈賣壓。相較於金融媒體聚焦股市暴跌，美聯社則凸顯美國總統川普在共和黨慘敗後，仍把注意力放在白宮改造工程。

黃仁勳淨值蒸發151億美元「掉出十大首富」美眾院員要求閉門說明間諜風波

輝達股價周四大跌9.3%，執行長黃仁勳淨值一日內蒸發151億美元，雪上加霜的是，美國眾院三位共和黨籍議員要求他11月18日出席閉門會議，說明輝達的安全措施，以及他和新加坡客戶Megaspeed一位高階主管的往來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。