今晨國際頭條一次看／民主黨大勝引爆AI股拋售 美股單日蒸發3.2兆美元

今晨六家外媒首頁高度聚焦美國期中選舉的後續衝擊。民主黨不僅在國會大幅擴張優勢，更翻轉共和黨長期主導的德州。投資人擔心AI資料中心擴張將遭限制，科技股爆發猛烈賣壓。相較於金融媒體聚焦股市暴跌，美聯社則凸顯美國總統川普在共和黨慘敗後，仍把注意力放在白宮改造工程。

華爾街科技股爆發歷史性拋售 那指單日市值蒸發近2.5兆美元

Wall Street Gets $2.5 Trillion AI Reality Check With Historic Rout of Tech Stocks

摘要

民主黨在美國期中選舉大勝，市場預期AI資料中心興建可能遭遇更多限制，美股5日爆發科技股拋售潮。那斯達克綜合指數單日市值蒸發約2.49兆美元，創歷來最大單日損失，指數也跌入修正區間。晶片製造商、電力供應商及資料中心開發商同步重挫，賣壓蔓延整個科技產業。

為何重要

市場開始重新評估AI基礎建設的政策風險與投資報酬，科技股估值遭到全面檢驗，相關衝擊也牽動全球半導體及AI供應鏈。

華盛頓郵報

民主黨終結共和黨32年德州執政優勢 川普政策引發選民反彈

How the Texas blue wave came crashing down on Republicans

摘要

民主黨在11月3日選舉橫掃德州所有州級選舉職位，終結共和黨自1994年以來的長期優勢，並奪下州眾議院。民主黨候選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）當選州長，塔拉里科（James Talarico）贏得聯邦參議員席次。民主黨多年基層組織經營、候選人布局，以及選民不滿川普關稅、美伊戰爭與物價上漲，共同促成這場翻盤。

為何重要

德州長年是美國保守派重要的政治與資金基地。民主黨掌握州政府，將改變移民、墮胎及教育等政策方向，也衝擊共和黨的全國政治布局。

金融時報

民主黨大勝引爆AI股拋售潮 美股單日市值蒸發3.2兆美元

Wall Street sheds $3.2tn as Democratic midterm sweep triggers brutal AI rout

摘要

民主黨在美國期中選舉取得壓倒性勝利，投資人擔憂新一屆國會及地方政府將限制AI資料中心興建，華爾街5日出現猛烈賣壓，美股市值單日蒸發約3.2兆美元。科技股權重高的那斯達克100指數重挫6.4%，標普500指數下跌4.4%，輝達股價也下挫逾9%。市場對AI產業持續擴張的信心明顯動搖。

為何重要

AI投資熱潮原本是推升美股的重要動力，但選後政治風向迅速改變，讓資料中心建設及科技企業龐大資本支出的前景面臨重新評估。

衛報

民主黨眾院席次領先共和黨近百席 美國期中選舉藍潮持續擴大

US elections 2026 live: Democrats hold nearly 100 more House seats than Republicans as blue wave continues to grow

摘要

美國期中選舉持續開票，民主黨又翻轉5個原由共和黨掌握的聯邦眾議院選區，包括亞利桑那、科羅拉多、北卡羅萊納及俄亥俄州等地。報導所列最新統計顯示，民主黨已取得252席，共和黨155席，另有28席尚未確定。共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）形容，這次選舉是選民對共和黨如同水門案等級的否定。

為何重要

民主黨在眾議院取得壓倒性優勢，將強化立法與監督行政部門的能力，也使共和黨內部面臨檢討川普政策路線的壓力。

路透

民主黨選舉大勝衝擊AI投資 那指100市值蒸發2.5兆美元

Blue tsunami wipes out $2.5 trillion from Nasdaq, as investors fret about AI trade

摘要

民主黨期中選舉勝利引發市場對AI產業監管的擔憂，美國科技股5日全面重挫。那斯達克綜合指數下跌5.5%，那斯達克100指數下跌6.4%，市值蒸發約2.5兆美元。費城半導體指數暴跌12%，輝達下跌9%，超微重挫17%。投資人尤其擔心地方政府可能暫停核准新的資料中心，衝擊AI基礎建設擴張。

為何重要

瑞銀估計，2028年美國預計新增的資料中心產能約3成可能因暫停興建而面臨風險，直接牽動晶片供應、電力投資及台灣科技業需求。

美聯社

共和黨期中選舉慘敗 川普忙白宮改造宣稱要防止後任更動

Live updates: Trump focuses on beautifying Washington as Republicans reckon with midterm losses

摘要

共和黨在期中選舉遭遇重大挫敗後，川普5日的公開活動仍以白宮改造工程為重心。他簽署公告，宣稱能防止未來政府更動他重新裝飾的橢圓形辦公室與內閣會議室。這已是川普本週第3天公開談論白宮宴會廳、林肯紀念堂倒影池等工程。與此同時，民主黨持續擴大國會多數優勢，部分參眾兩院選區仍在計票。

為何重要

川普將注意力放在白宮改造，而非共和黨選舉挫敗，凸顯白宮與國會政治情勢的落差。民主黨取得多數後，行政部門將面臨更強的國會監督壓力。

（本文與AI協作）