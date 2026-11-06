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台積電ADR暴跌10.8% 台指期狂暴近3,000點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四大跌10.8%，收在353.10美元，較台北交易溢價剩下3.8%。

台指期夜盤崩跌2,946至38,936點，跌幅7%。台灣加權股價指數周四大跌1374.19點收在41,574.72點。台積電（2330）跌0.9%收在2,240元。

美國股市周四大跌，高通（Qualcomm）高通和安謀（Arm）財報未能滿足市場期待，投資人也擔心民主黨在期中選舉大勝後，資料中心建設可能受到更多限制。晶片股首當其衝，費城半導體指數創下2020年3月以來最大單日跌幅，那斯達克綜合指數陷入修正。

道瓊工業指數大跌1,833.06點，收51,523.06點，跌幅3.4%，為去年4月4日以來最大單日跌幅。標普500指數大跌334.89點，收7,353.73點，跌幅4.4%，成分股市值合計蒸發3兆美元。那斯達克綜合指數崩跌1,421.52點，收24,315.00點，跌幅5.5%，為19個月來最大單日跌幅，較10月高點下跌逾一成。

費城半導體指數更狂崩12.3%，為史上第二大單日跌幅，跌勢甚至超過2000年網路泡沫破裂時最慘的一天。輝達（NVIDIA）大跌9.3%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,325.91 -10.78 2,240.00 3.84

日月光投控 ASX 489.42 -20.77 572.00 -14.44

聯電 UMC 88.14 -16.69 98.40 -10.43

中華電 CHT 160.92 -0.24 161.50 -0.36

台積電ADR ADR 台積電

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