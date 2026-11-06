黃仁勳淨值蒸發151億美元「掉出十大首富」美眾院員要求閉門說明間諜風波

輝達股價周四大跌9.3%，執行長黃仁勳淨值一日內蒸發151億美元，雪上加霜的是，美國眾院三位共和黨籍議員要求他11月18日出席閉門會議，說明輝達的安全措施，以及他和新加坡客戶Megaspeed一位高階主管的往來。

紐約時報上周報導，Megaspeed高階主管黃樂（音譯）涉嫌向中國大陸政府提供資訊，受到美國政府監控。眾議員馬斯特（Brian Mast）、穆勒納（John Moolenaar）和克勞福德（Rick Crawford）在信中表示，相關報導引發國安疑慮，國會須查明大陸是否取得美國敏感技術和資訊，以及美國國安受到多大影響。

黃仁勳上周受訪時表示，雙方往來很正常。輝達已逐一查核Megaspeed部署的繪圖處理器（GPU），確認對方未將晶片違法轉運至大陸。輝達發言人也說，黃仁勳每年和數千名客戶交談，若美國政府認為有人威脅美國產業，相信會通知輝達。

這次民主黨在期中選舉拿下國會兩院，讓黃仁勳付出高昂代價。由於市場擔心資料中心擴建受限，輝達周四股價創2025年1月以來最大單日跌幅，黃仁勳淨值降至1,509億美元，在彭博億萬富豪指數的排名從第9滑落至第13。馬斯克和甲骨文共同創辦人艾里森的身家也分別縮水797億和101億美元。

提出閉門簡報要求的三位議員，分別主持眾院外交委員會、對中委員會和情報委員會，這些委員會將在明年1月新國會就任後由民主黨接掌。馬斯特先前已推動比照美國軍售的做法，加強國會對先進AI晶片出口的監督。參院已推進另一版本，目前正考慮將其納入年度國防法案。