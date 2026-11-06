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美多州資料中心恐生變 華爾街拋售AI股、那斯達克進入修正

中央社／ 華盛頓5日專電
美國期中選舉後，多州AI資料中心政策可能調整。(路透)
美國期中選舉後，多州AI資料中心政策可能調整。(路透)

美國期中選舉後，多州AI資料中心政策可能調整。華爾街投資人今天拋售相關類股，那斯達克指數下跌5.52%，一日蒸發2.5兆美元；費半指數大跌12.25%，創2020年3月後最大單日跌幅。

美國期中選舉民主黨大勝取得國會兩院穩定多數，並反轉原屬共和黨執政的5州州長席位。包括德州州長當選人伊諾霍薩（Gina Hinojosa）、喬治亞州州長當選人波托斯（Keisha Lance Bottoms）、俄亥俄州州長當選人艾克頓（Amy Acton）等，競選政見建議對興建AI大型資料中心設定嚴苛條件，上任後將要求緩建，選舉結果引起AI投資人關注。

由於3州是美國AI資料中心主要興建地點，加上多位民主黨籍聯邦參議員當選人安德魯斯（AnnieAndrews）、布朗（Sherrod Brown）、塞德（Abdul El-Sayed）等，同樣建議限制資料中心建築與電力供應，AI政策明年可能出現轉變，華爾街大幅拋售人工智慧晶片類股。

那斯達克指數5日下跌5.52%。費城半導體指數大跌12.25%，創2020年3月疫情封城影響後最大單日跌幅。

台積電ADR下跌10.78%，英特爾（Intel）跌10.33%，總計過去一個月間跌幅達55.03%，輝達（Nvidia）跌9.26%，超微（AMD）跌17.26，博通（Broadcom）跌10.43%。

SpaceX與特斯拉（Tesla）跌9.05%、10.77%。

記憶體類股美光（Micron）與SK海力士（SKHynix）ADR大跌17.46%、13.40%。

除了AI晶片與架構供應廠大跌外，電力與雲端運算業者5日也同步大幅走低。

華爾街日報（Wall Street Journal）統計，那斯達克市場單日蒸發高達2.5兆美元，過去一個月跌幅超過11%，市場進入修正。

那斯達克 華爾街 資料中心

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