美多州資料中心恐生變 華爾街拋售AI股、那斯達克進入修正

繼10月法國發生波及數百家超市的網路攻擊事件後，比利時、愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭和瑞典的食品零售商本周也遭遇類似情況：店內冷藏和冷凍設備的溫度由攝氏冰點以下或個位數低溫急劇上升至50度，迫使商家不得不丟棄變質的食品。美國在8月初也發生過類似事件，這不禁讓人開始擔心，這是否代表網路攻擊和駭客開闢了新戰線？駭客目的又是什麼？

2026-11-06 06:00