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美股3大指數崩跌 創2025年4月來最慘日、費半重挫逾12%

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美股收盤／費半暴跌12.3%、那斯達克陷修正 晶片財報AI建設疑慮掀賣壓

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SimCorp全球投資決策研究主管布朗（Melissa Brown）說，新當選的國會議員和州長未必能全面阻止AI基礎建設，但只要建設放慢，就足以引起疑慮，因為市場對AI成長的期待，很大程度仰賴資料中心快速擴建。路透
SimCorp全球投資決策研究主管布朗（Melissa Brown）說，新當選的國會議員和州長未必能全面阻止AI基礎建設，但只要建設放慢，就足以引起疑慮，因為市場對AI成長的期待，很大程度仰賴資料中心快速擴建。路透

美國股市周四大跌，高通（Qualcomm）高通和安謀（Arm）財報未能滿足市場期待，投資人也擔心民主黨在期中選舉大勝後，資料中心建設可能受到更多限制。晶片股首當其衝，費城半導體指數創下2020年3月以來最大單日跌幅，那斯達克綜合指數陷入修正。

道瓊工業指數大跌1,833.06點，收51,523.06點，跌幅3.4%，為去年4月4日以來最大單日跌幅。標普500指數大跌334.89點，收7,353.73點，跌幅4.4%，成分股市值合計蒸發3兆美元。那斯達克綜合指數崩跌1,421.52點，收24,315.00點，跌幅5.5%，為19個月來最大單日跌幅，較10月高點下跌逾一成。

費城半導體指數更狂崩12.3%，為史上第二大單日跌幅，跌勢甚至超過2000年網路泡沫破裂時最慘的一天。那斯達克100指數大跌6.4%，同為2020年3月以來最大單日跌幅，市值蒸發2.3兆美元，創單日紀錄。標普500和那斯達克綜合指數今年來仍分別上漲7.4%和4.6%。

輝達（NVIDIA）大跌9.3%，收181.60美元，市值蒸發數千億美元。高通大跌9.5%，上季智慧手機晶片銷售不如預期，記憶體等零組件漲價也壓縮手機晶片業務的獲利率，資料中心業務雖快速成長，仍不足以彌補。安謀上季營收成長27%，展望卻未達部分投資人期待，股價也大跌。

台積電ADR大跌10.8%，不過賣壓已先在亞洲交易時段浮現，南韓Kospi指數周四大跌5.3%，台灣加權股價指數跌3.2%。

晶片、伺服器和資料中心股齊跌

資料中心業者IREN和Applied Digital均大跌逾14%，CoreWeave大跌9.8%，收43.66美元。CoreWeave執行長Michael Intrator表示，目前不預期政治情勢變化會影響既有客戶承諾和相關未交付訂單。和CoreWeave合作開發資料中心的伺服器大廠戴爾大跌15%。電力設備業者GE Vernova大跌7.5%，電力公司Constellation Energy下跌2.5%。

原本周三上漲的大型科技股也回落，Meta大跌4%，亞馬遜和Alphabet均下跌2.2%。馬斯克旗下特斯拉和SpaceX也雙雙下跌。

民主黨拿下國會兩院，也在部分資料中心重鎮贏得州長選舉。主張立即暫停資料中心開發的希諾霍薩當選德州州長，讓投資人重新評估建設進度。德州原本可望在未來幾年超越維吉尼亞州，成為全美最大資料中心重鎮。

SimCorp全球投資決策研究主管布朗（Melissa Brown）說，新當選的國會議員和州長未必能全面阻止AI基礎建設，但只要建設放慢，就足以引起疑慮，因為市場對AI成長的期待，很大程度仰賴資料中心快速擴建。加貝利基金（Gabelli Funds）投資組合經理人柏格納（Justin Bergner）也指出，建設期拉長，可能舒緩供應吃緊，削弱記憶體廠和資料中心設備業者原本因供不應求而享有的定價優勢和獲利率。

Cboe全球市場資深副總裁基納漢（JJ Kinahan）認為，高通財報引發賣壓，也讓投資人再次追問，企業投入大筆資金發展AI，究竟能帶來多少收益。

巴克萊估計，隨波動升高，依波動率調整持股的基金未來24至48小時可能賣出約1,350億美元的美股期貨，為2018年12月以來最大幅度的部位調整。摩根大通股票衍生性商品團隊則認為，這波資金流向主要反映部位調整。科技股內部仍有分化，投資人較青睞籌資管道暢通、手握運算容量的大型業者。

油價反彈 避險買盤推升美債和黃金

紐約原油期貨上漲2.40美元，收每桶90.52美元，漲幅2.7%，收復部分近日跌幅，也讓通膨疑慮再起。追蹤航空股的JETS ETF下跌3.7%。避險買盤推升美國公債價格，2年期公債殖利率下降10.4個基點，報4.475%。10年期下降5.5個基點，報4.836%。30年期下降3個基點，報5.250%。

美元對主要貨幣大致持平。黃金期貨上漲41.40美元，收每英兩4,102.50美元，漲幅1.0%，為10月21日以來最高收盤價。紐約銅期貨則收在7月中旬以來最低。

美國上周初次請領失業救濟金人數低於市場所有預估，投資人將留意周五公布的就業報告。克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克表示，利率須維持在足以抑制需求的水準，才能讓通膨回到聯準會的目標。

其他個股方面，AppLovin上季財報和展望均優於預期，大漲31%。太陽能業者Sunrun上季營收優於預期，大漲12%。餐飲連鎖業者Cava因市場擔心成長放慢，下跌3%。

那斯達克 晶片 財報

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