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美股3大指數崩跌 創2025年4月來最慘日、費半重挫逾12%

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美期中選舉引發AI投資疑慮 美股收盤重挫、費半大跌逾12%

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
市場擔心美國期中選舉結果可能拖慢AI資料中心投資，美股全面重挫。 歐新社
市場擔心美國期中選舉結果可能拖慢AI資料中心投資，美股全面重挫。 歐新社

美國股市今天收盤重挫，主因市場擔心本週美國期中選舉的結果可能導致人工智慧（AI）資料中心的投資熱潮放緩或受阻。

道瓊工業指數下挫1833.06點或3.44%，收51523.06點。

標普500指數點下跌334.89點或4.36%，收7353.73點。

那斯達克指數挫跌1421.51點或5.52%，收24315.00點。

費城半導體指數重挫1257.52點或12.25%，收9011.14點。

美股 期中選舉 道瓊工業指數 費半 費城半導體

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