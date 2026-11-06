聽新聞
0:00 / 0:00
美期中選舉引發AI投資疑慮 美股收盤重挫、費半大跌逾12%
美國股市今天收盤重挫，主因市場擔心本週美國期中選舉的結果可能導致人工智慧（AI）資料中心的投資熱潮放緩或受阻。
道瓊工業指數下挫1833.06點或3.44%，收51523.06點。
標普500指數點下跌334.89點或4.36%，收7353.73點。
那斯達克指數挫跌1421.51點或5.52%，收24315.00點。
費城半導體指數重挫1257.52點或12.25%，收9011.14點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。