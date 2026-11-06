避開美國出口管制 中國AI新創月之暗面轉向歐洲租輝達晶片算力

消息人士告訴美國財經媒體CNBC，遭白宮指控透過遠端方式在東亞使用輝達（Nvidia）先進晶片的中國AI新創公司月之暗面，正試圖改經由歐洲的資料中心來取得這些晶片。

CNBC報導，4名知情人士表示，月之暗面今年討論租用歐洲設施新興雲端業者（neoclouds）算力的相關交易，這些業者在歐洲的設施中配備輝達圖形處理器（GPU）。由於談及非公開資訊，這些人士要求匿名。

輝達在高階晶片市場具有近乎壟斷的地位，使美國出口管制成為華府維持對中國AI競爭優勢的重要工具。美國AI業者如OpenAI和Anthropic，目前正與包括開發Kimi系列模型的月之暗面在內的中國開發者，展開模型訓練與價格戰。

3名消息人士告訴CNBC，月之暗面當時尋求租用由輝達Blackwell系統提供運算能力的資源。Blackwell是輝達的先進晶片，目前受到相關出口管制限制。

白宮7月表示，月之暗面曾透過泰國一處設施，遠端使用輝達Blackwell晶片。

美國出口管制限制輝達最先進晶片向中國出口，但企業仍可透過海外資料中心遠端使用這些晶片，構成了漏洞。現行法律並未授予監管機關廣泛權限，管制企業透過海外雲端服務使用這些晶片。

月之暗面、輝達、白宮、美國商務部，以及中國駐英國大使館與中國外交部，均未回應置評請求。

過去6個月，中國AI開發商技術能力已有顯著提升，而若能取得更多輝達晶片的使用權，將對美國競爭對手帶來更大的壓力。

中國AI業者若要在歐洲租用輝達晶片的運算能力，通常會向能夠購買高階晶片的非中國籍新興雲端服務業者或資料中心營運商租用運算資源。

兩名消息人士表示，月之暗面有意租用歐洲的運算叢集，以執行推論工作，也就是向終端使用者提供模型服務。其中1名消息人士表示，他們也得知月之暗面對訓練運算叢集有興趣。

一名消息人士表示，雙方已就相關安排進行洽談，內容包括讓月之暗面租用設於當地、配備至少8000個輝達Blackwell GPU的運算叢集。這名人士形容，這家中國AI新創公司在尋求更多運算能力方面「非常積極」。

一位知情人士向CNBC透露，自白宮指稱月之暗面透過泰國取得算力以來，相關人士就一直有針對在歐洲獲取算力進行談判。月之暗面當時並未對此作出回應。