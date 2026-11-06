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美期中選舉投票隔日…國際油價收盤重挫8% 布蘭特跌破100美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

國際油價在美國期中選舉投票隔日收盤重挫8%，連續第三天收低，布蘭特跌破100美元大關，收在兩個多月來最低點，因投資人押注，美國期中選舉由民主黨橫掃國會，可能促使美伊戰爭更快落幕。但5日早盤布蘭特反彈上揚3%。

美國副總統范斯4日直接將共和黨的選舉失利，歸咎於海外戰事後，油價進一步急挫。投資人重新調整部位，反映戰事可能比預期更早結束。參議院少數黨領袖舒默承諾將設法終結戰爭，並表示部分共和黨議員也會支持這項努力。若戰事解決取得任何進展，都可能進一步帶動重要航道荷莫茲海峽的石油運輸量回升。

美國總統川普則向英國金融時報表示，目前沒有立即升高中東戰事的計畫。美國民眾3日投票時，汽油平均價格已超過每加侖4美元，創下美國選舉日當天汽油價格首度突破這一水準的紀錄。

民主黨奪得國會兩院多數後，投資人預期川普和民主黨在多數議題上將相互牽制，且市場對伊朗戰爭有望落幕的期待升高，紐約原油期貨大跌7.97美元，收每桶88.12美元，跌幅8.3%，連三個交易日累計跌幅為近五年最大。布蘭特原油期貨也大跌約10%，跌破每桶100美元，回落至93美元。

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