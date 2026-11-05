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亞股動盪 AI股慘遭大失血…美民主黨狂勝市場憂基建計畫受阻

經濟日報／ 編譯黃淑玲湯淑君／綜合外電
美國民主黨在期中選舉大勝，帶動亞洲股市資金輪動交易。聯合報系資料照
美國民主黨在期中選舉大勝，帶動亞洲股市資金輪動交易。聯合報系資料照

美國民主黨在期中選舉大勝，帶動亞洲股市資金輪動交易。市場憂心AI基礎建設擴張計畫受影響，拖累台、日、韓晶片股昨（5）日慘跌，汽車及消費品類股則逆勢走揚。費半5日早盤大跌7.5%，那指也重挫3%。

分析師對後市看法分歧，Citrini Research宣告，近年來熱門的AI交易已告終，美銀則認為，如果選後興建資料中心趨緩，連帶AI資本支出也減速，實際上反而可能延長AI熱潮。

<a href='/search/tagging/2/亞股' rel='亞股' data-rel='/2/114561' class='tag'><strong>亞股</strong></a>5日變動

Citrini指出，超大規模雲端服務業者（hyperscaler）的年化投資金額正接近1兆美元，而年度經常性營收僅約此數的五分之一。這顯示未來的發展不是降低資本支出，就是營收必須提高，或者兩者皆是。

Citrini指出，投資人現在面對的問題是，如今押寶AI的賭注許多都變成更長期押注，賭的是2030年的整體潛在市場（TAM）規模。

此外，超大規模雲端業者正透過大量發行新股和新債，從市場上吸走所有可得的資金。

Citrini也對OpenAI和Anthropic今夏開打的詞元（token）價格戰表示憂慮，這證明AI前沿模型如今正趨於大宗商品化（指各家產品功能近似導致價格下跌），AI如今開始帶來負面衝擊。

Citrini建議押注實體經濟類股，例如現金流穩定傳統軟體股、金融股、休閒娛樂股和能源股。

美銀分析師指出，如果選後興建資料中心面臨監管障礙而放緩速度，連帶AI資本支出也減速，實際上反而可能延長AI熱潮，而不是宣告熱潮終結。

美銀這項論點，建立在一個條件下。也就是即便新建資料中心降溫，付費運算服務的需求依舊持穩。一旦此條件成立，分析師寫道：「在需求保持韌性的情況下，供給成長放緩可能提高設備使用率、支撐價格，並降低過度擴建風險。」

美銀的邏輯很簡單。閒置的伺服器幾乎無法創造營收，若算力供給量能太大，雲端服務供應商可能需要降低費率，不讓過多的算力閒置。如此一來，高成本的擴建計畫更難證明合理性。現在擴展的腳步迫於政治情勢轉趨審慎，正好能避開這個陷阱。

亞股 晶片 民主黨

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