美股早盤／「藍色海嘯」掀AI大逃殺潮 費半崩7%

在民主黨期中選舉告捷後，為AI資料中心建設潮投下陰影，投資人連續第二天撤出科技股，拖累美股四大指數早盤全面暴跌。費城半導體指數重挫7%、台積電ADR也跌近7%。標普500指數跌1.7%、那斯達克綜合指數挫跌3%。

投資人擔憂，民主黨一舉拿下國會參眾兩院，並贏得多個關鍵州長選舉，可能導致全美AI基礎設施建設面臨更高的監管壓力。

晶片大廠輝達與博通早盤股價分別下跌約5%，甲骨文等軟體業者也跌逾4%。此外，馬斯克旗下特斯拉大跌近10%、SpaceX下跌5%。另一家晶片大廠高通財報優於預期，但因財測失色，股價重挫8%。記憶體大廠美光科技跌10%。

新興雲端運算業者股價也走低，CoreWeave挫跌10%，Nebius及Iren分別急跌11%與9%。

Tandem投資顧問公司投資組合經理華生，「隨著投資人消化選舉結果及潛在政策影響，市場可能面臨更劇烈的波動」，「這提醒市場應理性檢視投入AI基礎設施建設的龐大資金，以及這些投資能否創造投資人預期的報酬」。