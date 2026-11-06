美期中選舉後…川普關稅不退場 拚外交突破

美國共和黨在期中選舉慘敗後，美國總統川普未來兩年的施政勢將受阻，以下盤點觀察家與分析師對於川普未來兩年施政方向可能出現的轉變，預期關稅不會退場，可能改為針對特定國家或產品加徵關稅。

內政受阻，可能轉向外交爭取政績：川普將更難推動重大法案，但在外交和國安領域擁有較大的揮灑空間，可能藉重大談判、國際協議或軍事行動，留下政績。

當前議題包括伊朗戰爭、俄烏談判，以及和中國大陸及俄羅斯領袖的會面安排，他可能尋求協議，也可能加強施壓，甚至在明年1月新國會就任前加快行動。

對伊朗可能維持談判和軍事行動的交替施壓：川普近日一面強調談判進展，一面保留動武威脅。國會則能透過國防預算施壓。民主黨接掌國會後，全面恢復戰事和補充彈藥所需經費，可能更難取得支持。

關稅不退場，可能改為針對特定國家或產品加徵關稅：川普已以關稅為外交施壓和報復的工具，若民主黨要大幅改寫關稅政策，仍須面對參院議事門檻和總統否決權。

不過，法院裁決、生活成本和供應鏈，將限制川普加碼。分析人士預期，關稅將繼續存在，但可能更集中於特定國家和產品。

對陸態度未必轉硬，國會壓力卻可能增加：民主黨掌握國會後，美中關係可能同時出現兩股力量：白宮尋求協議，國會要求加強限制。川普雖仍能和習近平談判，但對國會的影響力下降，部分對北京的承諾也可能更難兌現。

台灣要看軍售進度和美中談判：對於台灣而言，重點在於川普如何處理美中關係，以及國會將介入哪些議題，民主黨重掌國會，須看軍售案是否推進、出口管制如何調整，以及美中談判究竟達成哪些安排、能否落實。