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京東收購歐洲最大電子產品零售商 歐盟附條件准了

中央社／ 台北5日電

德國媒體報導，歐盟執委會附條件批准中國電商京東收購歐洲最大電子產品零售商MediaMarkt和Saturn的母公司Ceconomy。京東和Ceconomy在聯合新聞稿中宣布，所有條件已滿足，交易將在幾天內完成。

德國之聲（DW）中文網報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）3日宣布，依據「外國補貼條例」對這項交易給予附條件批准，要求確保京東與Ceconomy合併後的集團內部交易以及京東向未來子公司提供的資金支持，必須嚴格按照市場條件進行，以防止產生交叉補貼及扭曲歐盟單一市場。

此外，京東必須承諾，向歐盟其他第三方零售商提供倉儲、物流及技術服務時，所適用的條件和條款不得遜於提供Ceconomy的條件。上述各項承諾的有效期為10年。

京東於2025年7月宣布簽署協議，收購總部位於德國的國際零售公司Ceconomy。

Ceconomy估值22億歐元（新台幣813億元），MediaMarkt和Saturn擁有1000多家電子產品門市，主要在德國，也分布在其他幾個歐洲國家，並且經營線上銷售平台。

京東收購Ceconomy的交易觸發歐盟「外國補貼條例」以及反壟斷合併審查機制，必須由歐盟執委會審理是否放行。

歐盟執委會今年5月初步調查後認為，京東在這次收購中「可能獲得了扭曲歐盟內部市場的中國政府的直接補貼、稅收優惠或低息貸款」，因此啟動第2階段深入調查。調查重點為這些補貼手段是否使京東能夠為收購Ceconomy的交易中出價更高，以及是否提升了合併後實體的競爭地位。

針對歐盟的調查，中國司法部8月曾公開表態，這構成「不當域外管轄」，並要求相關單位應對。

此次收購也引起柏林方面的注意。德國政府針對收購案是否對國家安全構成風險展開獨立調查，今年6月底附帶條件批准交易。附帶條件在確保德國客戶的個人數據得到充分保護，德國政府還獲得監督控制權，可以在發生違規行為時撤銷此次批准。

歐盟 歐洲 德國

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