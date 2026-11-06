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馬士基上修全年財測仍不及市場期待 Q3營收低於預期

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

全球第二大貨櫃輪業者馬士基（Maersk）不到三個月就二度上修全年財測，但卻未達到投資人預期的目標，引發失望性賣壓，股價一度重挫達11.6%，是2025年4月以來最大單日跌幅。

馬士基5日公布，上季（第3季）營收年增27%至181億美元，低於預期的182.5億美元，基本息稅前盈餘比去年同期大增近兩倍至32.5億美元，但也低於FactSet調查分析師預估的38.2億美元。

該公司上修2026年全年基本EBITDA，從先前預估的105億至125億美元調高至140億至145億美元，基本EBIT則由原先的45億至65億美元，大幅上修至80億至85億美元，低於分析師平均預估的86.6億美元。

東亞第3季遭遇強烈颱風，加上荷莫茲海峽關閉持續干擾海運，導致航線普遍受阻、港口壅塞，運能受到限制，並推升運價大幅走高。

不過運價上漲並未完全轉化為獲利。小摩分析師指出，馬士基Q3主要海運業務貨量下滑1%，基本EBITDA比預期低11%。

營收 馬士基 股價

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