陸傳封殺軟銀54億美元併購案 ABB機器人事業交易遭否決

英格蘭銀行（英國央行）5日一如預期調高基準利率1碼至4%，為三年來首次升息，加入主要央行緊縮行列。決策官員一致認為要升息，並暗示可能還會進一步提高利率。英國央行貨幣政策委員會以八比一的投票結果，決議升息25個基點（1碼）至4%，投異議票的曼恩（Catherine Mann）並非反對升息，而是主張要升2碼至4.25%。英國央行總裁貝利在書面聲明中表示，「我認為有理由進一步升息，之後則採取視屆時情況的政策立場」。

2026-11-06 01:44