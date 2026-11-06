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陸傳封殺軟銀54億美元併購案 ABB機器人事業交易遭否決

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

中國大陸當局傳出已封殺日本軟銀集團（SoftBank）以54億美元收購瑞士工業巨頭ABB公司機器人事業一案。

此舉可能挫傷軟銀創辦人暨執行長孫正義在實體AI領域的雄心壯志。

英國金融時報引述知情人士說法報導，這項交易是遭中國國家發展和改革委員會（NDRC）否決。軟銀近日已接獲相關決定通知，目前正設法確認是否還能重新提出申請，爭取批准。

軟銀股價5日收盤挫跌6.77%，報每股3,980日圓。

軟銀 併購 孫正義

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