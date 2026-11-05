上有政策下有對策…傳陸AI公司繞道歐洲 使用輝達先進晶片

CNBC報導，中國AI新創公司「月之暗面」正與歐洲新興雲端服務商洽談，尋求租用部署在當地、搭載輝達Blackwell晶片的算力資源，顯然是要透過海外遠端存取，繞過美國的出口管制。

消息人士透露，月之暗面已與歐洲多家新型雲端服務業者洽談，租用GPU運算容量事宜，部分方案包含部署至少8,000顆Blackwell GPU的運算叢集。

此外，本周稍早另有消息傳出，輝達近幾個月已告知雲端運算服務供應商客戶，必須確保他們至少51%的銷售對象不是中國企業。此前，輝達並未設下這類限制。

先進AI晶片目前受到美方出口管制，但中國企業千方百計就是要拿到這些晶片，透過海外資料中心進行遠端存取，顯然是個很好鑽的「漏洞」，因為現行法律並未賦予監管機構廣泛的權力，來控制企業透過海外雲端服務存取這些晶片。

7月時，白宮表示，中國的AI實驗室透過泰國的一家工廠，取得輝達的Blackwell晶片。