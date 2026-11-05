亞洲AI股大跌透露什麼訊息？ Citrini：AI交易氣數已盡

備受重視的獨立研究公司Citrini Research宣告，近年來熱門的「AI交易」已告終，而亞洲股市5日市況已反映這個現實。該公司認為，今後與其持續迷戀AI股，不如在通膨黏著、利率升高之際，押寶被低估的實體經濟股。

這波撤離AI股的資金輪動已見於亞洲股市。南韓和日本半導體指標股5日雙雙下跌，對AI股展望起疑的交易員轉進香港和中國大陸的消費和網路股。南韓Kospi指數暴跌逾5%，香港恆生指數則收漲3.6%。記憶體晶片股三星電子和SK海力士重挫，大陸網路巨人騰訊和阿里巴巴漲幅都超過6%。

英特爾在美股5日盤前交易中下挫3.7%，AI晶片龍頭股輝達（Nvidia）盤前也跌3.1%。

MarketWatch報導，Citrini Research是一家獨立研究公司，所做的宏觀和主題研究報告備受投資人重視。今年針對荷莫茲海峽情勢和AI產業未來發展所做的分析報告，都令人矚目。這份最新的「主題狀態」報告在美國期中大選次日出爐，大膽預言「資本支出成長已見頂」。

「AI交易」面臨多重逆風

這份報告的論點有具體數據支持。文中指出，超大規模雲端服務業者（hyperscaler）的年化投資金額正接近1兆美元，而年度經常性營收僅約此數的五分之一。這顯示未來的發展不是降低資本支出，就是營收必須提高，或者兩者皆是。

Citrini指出，投資人現在面對的問題是，如今押寶AI的賭注許多都變成更長期押注，賭的是2030年的整體潛在市場（TAM）規模。

此外，超大規模雲端業者正透過大量發行新股和新債，從市場上吸走所有可得的資金。民主黨在3日期中選舉大獲全勝，又給AI資料中心建置平添風險。往後興建資料中心將遭遇逆風，包括成本更高昂、更難獲得許可證等，這將給原先受惠於電力和晶片供應瓶頸的AI股打上更多問號。

Citrini也對OpenAI和Anthropic今夏開打的詞元（token）價格戰表示憂慮，這證明AI前沿模型如今正趨於大宗商品化（指各家產品功能近似導致價格下跌）。Citrini的分析發現，透過競爭和「去中間化」（導致「軟體即服務」產業的展望惡化），AI如今開始帶來負面衝擊。

建議改抱實體經濟股

那麼，投資人該如何調整投資組合，以反映這些新的現實考量？Citrini建議押注實體經濟類股，例如現金流穩定傳統軟體股、金融股、休閒娛樂股和能源股。

Citrini團隊認為，現在也是尋求相對價值的時機，建議從事「配對交易」（pair trade），比方說做多輝達、放空超微（AMD），做多甲骨文（Oracle）並放空Nebius，做多三星和放空SK海力士，以及做多Meta並放空Alphabet。

基於美國經濟相對強勢、工資待遇改善且通膨頑強，Citrini目前看好的消費品股包括：化妝品股維多利亞的秘密和e.l.f.Cosmetics，以及休閒娛樂股IMAX、Cinemark，以及米高梅集團（MGM Resots）。