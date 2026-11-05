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英國央行調升基準利率1碼至4% 逾3年來首度升息

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導

英國央行英格蘭銀行（BOE）今天宣布調升基準利率1碼（25個基點）至4%，符合外界預期，為逾3年來首度升息

綜合法新社與財經新聞網CNBC報導，英國央行貨幣政策委員會（MPC）以8票比1票決議升息1碼，唯一持反對意見的委員投票支持升息2碼至4.25%。

MPC發表聲明說：「中東衝突現已邁入第九個月。全球能源價格在本已位居高檔的基礎上持續攀升。」

政策制定者表示，他們預估英國通膨率將於2027年年中攀升至「5%左右」。

聲明補充說：「隨著能源漲價對12個月通膨率的影響逐漸消退，和仍具限制性的貨幣政策持續壓抑通膨，通膨率預料將會回落。」

倫敦證券交易所集團（LSEG）的資料顯示，央行公布利率決策前，市場估定升息機率超過99%，並預期12月進一步升息的機率為25%。

央行總裁貝里（Andrew Bailey）在聲明中說：「能源漲價已構成相當大的通膨壓力，因此有必要調高（基準）利率。」

此外，儘管通膨續揚，BOE仍將2026年和2027國內生產毛額（GDP）成長率預測值分別調升至1.6%和1.3%，均高於之前預估的1.1%。

英國 央行 升息

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