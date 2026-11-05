南韓擬2029年起對數位資產課稅 較原定延後2年

南韓財政經濟部今天表示，計劃將開始對數位資產課稅的時間延後2年，由原定的明年推遲至2029年。反映出考量到南韓和美國間的虛擬資產資訊交換要到2029年才開始。

路透社報導，南韓財政經濟部在聲明中說，南韓政府正在努力推動數位資產立法，可讓市場環境在幾年後大幅改變；但若明年就開徵數位資產稅，可能令南韓市場相較於全球市場處於不利地位。

南韓財政經濟部表示，關於延後課稅一事將與國會商議，並將為2029年開徵做稅制準備；南韓政府計劃明年向國會提出修法草案，2028年上半年向投資人公布特定細節。

南韓財政經濟部還說，他們將在未來2年內研擬對數位資產海外交易課稅的措施，考量包括這一市場的高度波動性、投資人保護及如何協助產業成長。