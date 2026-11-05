AI疑慮再起重創科技股 亞股多收紅台日韓股市齊挫

民主黨在美國期中選舉奪回參眾兩院控制權，部分歸因於民眾對興建資料中心的不滿加劇，市場開始深思人工智慧（AI）熱潮的前景，使科技股重挫。亞股多收紅，但台日韓股市齊跌。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）與他所屬的共和黨在期中選舉遭逢歷史性的挫敗，歸咎於物價高漲、關稅以及伊朗戰爭。

這次選舉結果引發市場預期，川普可能尋求結束中東衝突，這有助平抑通膨，甚至軟化川普的貿易政策立場。

然而，AI相關企業面臨壓力，市場擔心原定資料中心建設計畫可能受到影響，及新上任的民主黨國會議員可能加強監督。

在此之前，科技產業已受到投資人密切注意，包括大量資金投入新設施、研發與晶片開發，以及企業究竟何時才能實現獲利等疑慮。

盛寶金融（Saxo Markets）分析師查納納（CharuChanana）表示，這次選舉加速了市場原本就已開始的AI產業重新評估。

查納納指出：「民主黨掌控國會，將帶來另一層不確定性，即監管審查。」她說，主要風險包括加強監管、資料中心受到限制，以及資本支出不確定性。

查納納表示，「國會的監督可能加速外界要求制定AI安全標準、進行獨立模型評估，以及提高資料中心開發商的責任」，但「這並不代表政策將全面反對AI。AI對美國競爭力具有戰略重要性，尤其是在與中國競爭方面，兩黨仍有相當大的共識，希望維持美國的領導地位」。

亞股晶片股今天遭受重創，韓國三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK hynix）收盤分別重挫7.57%和9.76%。

日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）暴跌13.14%、愛德萬測試（Advantest）下殺14.71%，東京威力科創（Tokyo Electron）狂瀉9.42%。

台灣晶圓代工龍頭台積電下挫0.88%，相對抗跌。

亞股方面，香港、上海、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市收高，東京、台北及首爾股市收低。